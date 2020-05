Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","shortLead":"Mindeközben egyre kevesebb drogtesztet végeznek az autóvezetőkön. ","id":"20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5916e68-852d-4e81-9f51-fbbb4cc4ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db970f-d710-41f1-ac8b-1112842bd857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Negyszeresere_nott_a_kabitoszeres_autosok_szama_hat_ev_alatt","timestamp":"2020. május. 05. 10:46","title":"Hat év alatt négyszeresére nőtt a drog hatása alatt vezető sofőrök száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","shortLead":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","id":"20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678a550-e596-45ea-99ac-cfeeb782f123","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","timestamp":"2020. május. 05. 13:07","title":"Kinyitott az IKEA Budapesten, megrohanták az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

\r

","shortLead":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

\r

","id":"20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257856e3-7300-4505-9a14-2b0024b19429","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","timestamp":"2020. május. 06. 15:48","title":"Megvált Szabó Győzőtől a Petőfi rádió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","shortLead":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","id":"20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66384591-0aad-4894-8b42-dc46c0a039b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","timestamp":"2020. május. 06. 07:28","title":"Fáklyaként égett egy felhőkarcoló az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély alatt. ","shortLead":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély...","id":"20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ddc24-6ab0-4976-91e1-66946a021710","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. május. 05. 13:35","title":"Karácsony Gergely leváltotta a BKK vezérigazgatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","shortLead":"Így egy évet csúszik a nemzetközi sportesemény.","id":"20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74e68c1-0f12-4771-a889-02b42da3ec22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd763aa-4327-4f5d-afa4-83e7cdfd91e9","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Jovo_majusban_lesz_a_budapesti_vizes_Eb","timestamp":"2020. május. 05. 15:33","title":"Jövő májusban lesz a budapesti vizes Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","id":"20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277395fa-575f-4469-9f29-805ef00e1eb5","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","timestamp":"2020. május. 06. 09:23","title":"Óriási birkanyáj rohant végig egy török városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]