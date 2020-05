Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","shortLead":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","id":"20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b101948d-b722-418d-8d55-6dee00aa4ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","timestamp":"2020. május. 14. 17:52","title":"EKINT: „A legsötétebb diktatúrák bevett gyakorlataként rendőröket küldenek a véleményüket kifejező polgárokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének növekedése. Ilyen rendszer a postmarketOS is, amely telefonokon és tableteken futhat.","shortLead":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének...","id":"20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627dd0a-741f-4b24-a2d6-98f7ef6d6101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","timestamp":"2020. május. 13. 09:33","title":"Érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet: postmarketOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","shortLead":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","id":"20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a502-8627-4243-9405-c07b8e898cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","timestamp":"2020. május. 14. 10:47","title":"Csak állt az autós a kereszteződésben, miután elrobogott előtte a végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","shortLead":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","id":"20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a9faf-d353-4bf5-b470-35165bd1e437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","timestamp":"2020. május. 15. 07:00","title":"Történt valami, amire 10 éve nem volt példa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","shortLead":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","id":"20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76eb4c4-d1a9-4450-971f-b0f73af6d90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","timestamp":"2020. május. 13. 09:21","title":"Ilyen lehet a Skoda első elektromos szabadidő-autója, az Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című győztes dalt az ihlette, ahogy a természet a pusztító ausztrál bozóttüzek után új erőre kapott.\r

\r

","shortLead":"Ausztrál csapat nyerte a mesterséges intelligencián (MI) alapuló Eurovíziós Dalversenyt. A Beautiful the World című...","id":"20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2326e6-3e5f-41d4-a358-5d1c8959b6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018ed433-93d9-4815-877b-230f9ddcbfbe","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Ausztral_csapat_nyerte_a_mesterseges_intelligencian_alapulo_Eurovizios_Dalversenyt","timestamp":"2020. május. 13. 17:40","title":"Itt a robot által írt Eurovízió-győztes dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt egy kínai rakéta törmelékei az Atlanti-óceánba csapódtak volna, az űreszköz megmaradt darabjai – a becsapódás utolsó fél órájában – New York fölött is átrepültek.","shortLead":"Mielőtt egy kínai rakéta törmelékei az Atlanti-óceánba csapódtak volna, az űreszköz megmaradt darabjai – a becsapódás...","id":"20200513_kinai_raketadarab_hosszu_meneteles_5g_urtormelek_urszemet_new_york_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0aa089-b3b3-4858-9664-c374f0fe97ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_kinai_raketadarab_hosszu_meneteles_5g_urtormelek_urszemet_new_york_raketa","timestamp":"2020. május. 13. 08:33","title":"Egy 17,8 tonnás kínai rakétadarab visszahullott a Földre, lakott terület fölött is elrepült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]