[{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","shortLead":"A legnagyobb terméskiesés a kajszi, az őszibarack és a cseresznye esetében várható.","id":"20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29a07a-f847-4032-960a-136e964aa9a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Minden_idok_egyik_leggyengebb_gyumolcstermese_varhato_iden","timestamp":"2020. május. 21. 16:54","title":"Minden idők egyik leggyengébb gyümölcstermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg emberszerű lesz.","shortLead":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg...","id":"20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30ad203-3772-4864-8d2b-b9d9f11980d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","timestamp":"2020. május. 23. 10:03","title":"Van már olyan robot, amelyik érzi a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a nukleáris és a napenergia keverékével képzeli el a hazai áramtermelés jövőjét, de a két technológia nem egészíti ki jól egymást. Paks II. 4 ezermilliárd forintba kerül, és várhatóan sok-sok óra lesz, amikor csak negatív áron tud majd termelni.","shortLead":"A kormány a nukleáris és a napenergia keverékével képzeli el a hazai áramtermelés jövőjét, de a két technológia nem...","id":"20200522_Ez_a_tavasz_megmutatta_miert_tevut_az_uj_paksi_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e73b225-2912-48cd-9d88-3a34097a5cfc","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Ez_a_tavasz_megmutatta_miert_tevut_az_uj_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. május. 22. 15:04","title":"Ez a tavasz megmutatta, miért tévút az új paksi atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért dupla költségvetést javasolnak, amiben a tartalékok csak akkor oldódnak fel, ha bejönnek az előrejelzések. A járvány- és gazdaságvédelmi alapok maradnak 2021-ben is.","shortLead":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért...","id":"20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4160e9d-b634-4d6b-a139-2b8ad109c6de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","timestamp":"2020. május. 22. 17:00","title":"A kormány titkolt költségvetése százmilliárdos bevételkiesésekkel számol 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6b07-8cbc-4ad7-aa4d-816cb0acea9b","c_author":"Ballai Vince - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sok iskola még emészti a szerdai bejelentést arról, hogy június 2-től kiscsoportos konzultációra újra beengedhetnek diákokat. A többség még várja a tankerülettől az erről szóló gyakorlati útmutatót, és csak kevesen döntötték el, hogyan folytatják az oktatást. Egyes tanárok sokallják, az államtitkár ugyanakkor többször is jelezte: iskolai konzultációs órákat nem lesz kötelező tartani, az csak lehetőség a felzárkóztatásra. Az iskolákhoz hasonlóan az önkormányzat is csak emészti a bejelentést.","shortLead":"Sok iskola még emészti a szerdai bejelentést arról, hogy június 2-től kiscsoportos konzultációra újra beengedhetnek...","id":"20200521_iskolak_juniusi_tanrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6b07-8cbc-4ad7-aa4d-816cb0acea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fba26e-641a-4dd5-b41a-34d6f412fbd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_iskolak_juniusi_tanrend","timestamp":"2020. május. 21. 20:00","title":"Erős a gyanúnk, hogy az iskolák nem erre a kormánydöntésre számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges intelligencia könnyebben felismerheti az újabb kártevőket.","shortLead":"Képpé alakítja a kártékony programokat a Microsoft és az Intel. Szebbek ugyan nem lesznek, de így a mesterséges...","id":"202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95e47e6-4106-47ac-8302-b20f354e8fba","keywords":null,"link":"/360/202021_harc_akartekony_programok_ellen_kepesitett_hadosztaly","timestamp":"2020. május. 22. 15:30","title":"99%-os pontossággal szúrja ki a számítógépes vírusokat a Microsoft és az Intel új módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]