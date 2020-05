Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától a benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"Szerdától a benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20200525_uzemanyag_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351110ce-7352-4b3f-a246-d9ded28cf336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_uzemanyag_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 25. 10:36","title":"Tovább drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","shortLead":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","id":"20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d7bdab-9ed7-4d93-b569-7434cabd176d","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. május. 26. 17:25","title":"6 milliárd forintos megrendelést nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","shortLead":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","id":"20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb29995-c974-4059-a50b-49ca1134d913","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","timestamp":"2020. május. 26. 07:17","title":"Újabb 8 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak a szerelvények alján.","shortLead":"Elkezdték a felújított metrókocsik ellenőrzését az orosz szakértők, nem sokkal az után, hogy kiderült, repedések vannak...","id":"20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522ad5c4-e875-4523-bba2-84968dcaaafa","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Budapest_metrokocsik_orosz_szakertok_metro","timestamp":"2020. május. 25. 18:37","title":"Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért a leírtakért is.","shortLead":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért...","id":"20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559fb526-8051-4c6f-a0e4-4d03af3fa7c6","keywords":null,"link":"/elet/20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","timestamp":"2020. május. 25. 17:40","title":"Elnézést kért a Nők Lapja főszerkesztője a bántalmazó férjet mentegető írásuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","shortLead":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","id":"20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04753b-4887-4d07-8b56-3a07cd6c8992","keywords":null,"link":"/elet/20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","timestamp":"2020. május. 25. 11:52","title":"A norvég kormánytagok csípőmozgása beég a retinánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai a 200 milliárd forint alaptőkével létrehozott MNB alapítványokról kérdezősködtek.","shortLead":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai...","id":"20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a0c96f-5771-4b97-a22b-d2d5f118cd26","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","timestamp":"2020. május. 26. 11:02","title":"Emberi jogi bíróság: Kövér László megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]