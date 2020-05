Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió űrtevékenységért felelős minisztereinek videokonferenciáján. Megerősítette, hogy az évtized közepén újra embert küldene az űrbe Magyarország, és hogy megkétszerezték a magyar hozzájárulást az Európai Űrügynökség költségvetéséhez.\r

\r

","shortLead":"Ezzel indokolta a magyar külügyminiszter, hogy miért ő foglalkozik az űrrel, amikor felszólalt az Európai Unió...","id":"20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86748571-07ae-465e-9618-7d7845e81f60","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Szijjarto_Az_ur_a_hataron_kivul_van_ezert_kulugyi_kerdes","timestamp":"2020. május. 29. 20:48","title":"Szijjártó: Az űr a határon kívül van, ezért külügyi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben rémhírterjesztés címen indított hatósági eljárások nem véletlenül emlékeztetnek a szocializmus korának politikai vegzálásaira. Üdv újra a nyolcvanas években! Vélemény. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben rémhírterjesztés címen indított hatósági eljárások nem véletlenül emlékeztetnek a szocializmus...","id":"202022_remhir_retro_retorzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73265ef3-bfb2-4c73-be6e-12ceffe18963","keywords":null,"link":"/360/202022_remhir_retro_retorzio","timestamp":"2020. május. 28. 15:30","title":"Seres László: Rémhír, retró, retorzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb videójában. Ide már nem kellenek az erőszakot illusztráló képsorok sem, csak szavak.","shortLead":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb...","id":"20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c6b29e-222e-4dc7-b5ee-abb68689c2c7","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","timestamp":"2020. május. 30. 12:51","title":"\"Ne dőlj hátra, ne legyél csendben\" - erős reklámmal reagál a Nike a rasszizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. ","shortLead":"A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. ","id":"20200528_ader_janos_koztarsasagi_elnok_torveny_alairas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdb7dc6-1ff8-4dfc-a7a1-4969d2da6a16","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_ader_janos_koztarsasagi_elnok_torveny_alairas","timestamp":"2020. május. 28. 21:16","title":"Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései, nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","shortLead":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","id":"20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a921779f-75ff-486c-aed1-19953e085ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","timestamp":"2020. május. 29. 11:44","title":"A megpiszkált új Audi RS7 340 km/h felett teljesít ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. Nagy Márton egyik napról a másikra, 18 év után hagyta ott a jegybankot. ","shortLead":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök...","id":"20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73751b5c-0e8d-42d4-bba1-25366c807886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"\"Az elnök úr bizalmából esett ki\" - nem egy másik pozíció miatt távozhatott Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is be kell vonni. ","shortLead":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is...","id":"20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598b8003-46ad-4d9c-bef3-bcb739a4b6fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","timestamp":"2020. május. 28. 16:46","title":"Koronavírus-szakértők segítenek a verekedős jelenetekben Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]