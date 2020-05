Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","id":"20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0b25b5-22cd-4dbd-b9fa-0100d6fce2ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","timestamp":"2020. május. 30. 06:41","title":"70 millió forint sok vagy kevés egy 43 éves Csajkáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f72200-3ac7-4986-b94a-0a30bd200283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt hitték, hogy fegyver van a 32 éves férfinél, de tévedtek. Több golyót is az áldozatba eresztettek.","shortLead":"Azt hitték, hogy fegyver van a 32 éves férfinél, de tévedtek. Több golyót is az áldozatba eresztettek.","id":"20200530_Izraeli_rendorok_lelottek_egy_fegyertelen_fogyatekkal_elo_palesztin_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f72200-3ac7-4986-b94a-0a30bd200283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc896a4-f92a-4e52-bd8a-7940e33fdfd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Izraeli_rendorok_lelottek_egy_fegyertelen_fogyatekkal_elo_palesztin_ferfit","timestamp":"2020. május. 30. 14:12","title":"Izraeli rendőrök lelőttek egy fegyertelen, fogyatékkal élő palesztin férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést gyakorlatilag megakadályozó kockázatok sokukat sodorják nehéz helyzetbe.","shortLead":"A CNN készített riportot amerikai szexmunkásokról a koronavírus idején. A szociális háló hiánya és a munkavégzést...","id":"20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b86a1a9-ec76-4e90-9b4b-d7681c41ce02","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Tulelie_a_vilag_legosibb_mestersege_a_koronavirusvalsagot","timestamp":"2020. május. 29. 07:11","title":"Túléli-e a világ legősibb mestersége a koronavírus-válságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","shortLead":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","id":"20200529_internetes_csalok_ozgida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f329758-f999-4d4b-b1c3-41c6ced206f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_internetes_csalok_ozgida","timestamp":"2020. május. 29. 08:47","title":"Őzgidát tartottak az internetes csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák a nevüket és a nemüket. Felszólították az ombudsmant, hogy küldje az Alkotmánybíróság elé a szerintük alkotmányellenes jogszabályt.","shortLead":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák...","id":"20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6241fa5-e54c-45e9-813a-b839614107b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","timestamp":"2020. május. 29. 19:48","title":"Anyakönyvi kivonatokat égettek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d381e5-e6d3-4f83-a48b-51883c1b28ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ponthúzó bulikról és arról volt szó az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, hogy vajon mikor nyílnak meg a határok Ukrajna és Románia felé.","shortLead":"A ponthúzó bulikról és arról volt szó az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján, hogy vajon mikor nyílnak meg a határok...","id":"20200530_Operativ_Torzs_Megnyilt_a_hatar_a_Bulgariabol_erkezo_magyarok_elott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d381e5-e6d3-4f83-a48b-51883c1b28ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cc9023-c474-431c-8fed-d6458a830abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Operativ_Torzs_Megnyilt_a_hatar_a_Bulgariabol_erkezo_magyarok_elott_is","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"Operatív Törzs: Megnyílt a határ a Bulgáriából érkező magyarok előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]