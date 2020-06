Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg. Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten 2020. június. 01. 06:41 Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen. Ujhelyi: A kormány elsunnyogja az uniós konzultációt 2020. május. 31. 15:16 Négyen vannak kórházban. 576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos 2020. május. 31. 20:32 Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek. Rendőrök támadtak John Cusackre a chicagói tüntetésen 2020. június. 01. 11:50 Néhány hónap múlva új mutatók alapján rangsorolja majd a keresési eredményeknél megjelenő oldalakat a Google. Nagy változtatásra készül a Google a kereső találati listájában 2020. június. 01. 09:03 fejezzék ki szolidaritásukat az USA-ban rendőri erőszak áldozatává vált afroamerikai férfi, George Floyd iránt.\r

\r

Letérdeltek a Liverpool-játékosok és szolidaritást vállaltak az amerikai tüntetőkkel 2020. június. 01. 18:09 Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész 2020. június. 01. 10:38 Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották. Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma. Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban 2020. június. 01. 11:01