[{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva tartottak - közölte hétfőn a belga rendőrség.","shortLead":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva...","id":"20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa77dd2-ed0e-46e2-a021-564488c94fcd","keywords":null,"link":"/elet/20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","timestamp":"2020. június. 01. 21:25","title":"42 napos fogság után szabadult ki egy belga fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). ","shortLead":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében –...","id":"20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65901dc5-cd73-4b66-8dcd-9d5087a36f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","timestamp":"2020. június. 01. 12:03","title":"3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11 bemutatóját, a Sony is lépett a PlayStation 5 háza táján.","shortLead":"Miután a Google bejelentette, hogy az Egyesült Államokban kialakult feszült helyzet miatt elhalasztja az Android 11...","id":"20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00996717-03ae-4f25-a78e-aec0d8fb9c57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_sony_playstation_5_ps5_jatekbemutato","timestamp":"2020. június. 02. 09:33","title":"\"Ez nem az ünneplés ideje\" – visszalépett a Sony a PlayStation 5 játékbemutatójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott, hogy a magyarok csak a győztes hatalmak ártatlan áldozatai lettek az 1. világháború után. ","shortLead":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott...","id":"20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a104a-058b-42b1-b4de-ce005f9b448a","keywords":null,"link":"/360/20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","timestamp":"2020. június. 02. 07:30","title":"FAZ: Az EU az egyetlen gyógyszer a magyarok fájdalmára Trianon óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki azt írta, szégyelli, hogy a Facebooknál dolgozik.","shortLead":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki...","id":"20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795de2b9-bb20-4482-8b3a-83a7bee2a854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. június. 02. 11:07","title":"Zuckerberg undorodik Trump kiírásától, de 400 Facebook-dolgozó szerint nem eléggé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási korlátozások utáni első utcai demonstráción. ","shortLead":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási...","id":"20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e42db-62e2-4891-baf7-4691cfe75d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 13:42","title":"Salvini: Tisztelet a magyar népnek és a kormánynak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]