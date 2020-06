Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","shortLead":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","shortLead":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","id":"20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e8d10-1e5a-4c73-bd57-592cf95353a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","timestamp":"2020. május. 31. 15:40","title":"Szétszedték a tuningautósokat a rendőrök Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a több mint 30 éves veterán kisautóval eddig alig több mint 3 ezer kilométert tettek meg.","id":"20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516fa46b-9572-496c-bbcd-88b0af32e6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d57cee-71c1-4166-b757-bc2e8c2ee2f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_szinte_bejaratosan_uj_trabantot_arulnak_Budapesten","timestamp":"2020. június. 01. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új Trabantot árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","shortLead":"Igazán az elképesztő, ahogyan 100-ról 200 km/h-ra ellép. ","id":"20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8a6b2f0-4a7c-4210-b95f-61dda8e80196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed9f887-20df-4d83-9358-222171a9a0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Meg_sem_kottyan_a_340_kmhs_tempo_a_McLaren_720Snek_az_Autobahnon","timestamp":"2020. június. 02. 04:14","title":"Meg sem kottyan a 330 km/h-s tempó a McLaren 720S-nek az Autobahnon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és a programozó Asztalos Ákos március 16-án indult Kubába, ahonnan csak viszontagságos körülmények között sikerült hazaérniük.","shortLead":"Két magyar rekedt Kubában a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások után. A pszichológus Berényi Dániel és...","id":"20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dc2457-1d57-4008-8cd1-ff5d6e02757f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Alig_tudott_hazajutni_ket_magyar_utazo_Kubabol","timestamp":"2020. június. 01. 17:49","title":"Alig tudott hazajutni két magyar utazó Kubából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt a szerb szakember a Nemzeti Sportnak. A klub egyelőre nem adott ki közleményt.","shortLead":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt...","id":"20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02191789-b168-44ed-aa40-1ce6b5456ea9","keywords":null,"link":"/sport/20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","timestamp":"2020. június. 01. 16:29","title":"Sok volt a vereség – már nem Vignjevics az Újpest edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]