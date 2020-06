Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó halála után.","shortLead":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó...","id":"20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c813e-673a-43cd-a944-c2ac38f83fb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 11:49","title":"George W. Bush: Ideje megvizsgálnunk a tragikus hibáinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"18 év után hétfőn szabadult.","shortLead":"18 év után hétfőn szabadult.","id":"20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccaef92-6e80-4f29-b0e7-d5d5b7961d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f31507-7a2a-43c3-8115-8aade9df19ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Kaiser_Ede_biztosan_nem_all_biztonsagi_ornek","timestamp":"2020. június. 02. 07:49","title":"Kaiser Ede biztosan nem áll biztonsági őrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","shortLead":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","id":"20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898d2f2-8c7e-4559-929f-00fb5c015c65","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","timestamp":"2020. június. 03. 17:05","title":"Megvan a koronavírus miatt indított nemzeti konzultáció első négy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt és az egri polgármester közös megegyezésről ír.","shortLead":"A párt és az egri polgármester közös megegyezésről ír.","id":"20200602_jobbik_mirkoczi_adam_kilepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba7eaa7-f777-4896-a597-61f78713a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_jobbik_mirkoczi_adam_kilepes","timestamp":"2020. június. 02. 16:00","title":"Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat: végül nem tiltanák sem a nejlonzacskókat, sem a zöldséges-pékárus műanyag zacskókat. Utóbbinál ráadásul még a termékdíj is elhanyagolható lesz.","shortLead":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat...","id":"20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9a9f9-c3b8-4741-8cde-0bf6dab055b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","timestamp":"2020. június. 03. 17:10","title":"A kormány megint megkegyelmezett a nejlonzacskóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","shortLead":"33 idősotthonban 899 lakó és 142 dolgozó lett fertőzött.","id":"20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86389fba-ac9c-4d7d-ba47-e6743117f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4835e09f-59a8-42e6-9b32-b3d9b39125ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Az_idosotthonokban_fertozottek_fele_mar_meggyogyult","timestamp":"2020. június. 02. 20:23","title":"Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]