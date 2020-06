Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5a2ed-f173-4512-9195-050745cd33b7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rengést közel 9 kilométeres mélységben észlelték.","shortLead":"A rengést közel 9 kilométeres mélységben észlelték.","id":"20200603_Foldrenges_volt_Somogyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5a2ed-f173-4512-9195-050745cd33b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c792c52b-0c34-49a2-ba19-8317cd4f616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Foldrenges_volt_Somogyban","timestamp":"2020. június. 03. 19:49","title":"Földrengés volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány közösségi oldalán Kovács Zoltán beszélt a témákról.","shortLead":"A kormány közösségi oldalán Kovács Zoltán beszélt a témákról.","id":"20200604_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11394567-adb0-4cf6-af38-06106eefbaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 04. 19:10","title":"Soros és a migráció - itt vannak a nemzeti konzultáció újabb kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","shortLead":"A betiltott Magyar Gárda egyenruhájában voltak minden bizonnyal.","id":"20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae3e96b-4a38-4c99-9238-fc3d45d73ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc594d-d63f-468a-8031-c0bd569592b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Vadat_emeltek_a_Horthymegemlekezesre_betiltatott_egyenruhaban_erkezok_ellen","timestamp":"2020. június. 03. 09:58","title":"Vádat emeltek a Horthy-megemlékezésre betiltott egyenruhában érkezők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","shortLead":"A Hazám, hazám, édes hazám kezdetű népdalt dolgozták fel, Orbán Viktor is megosztotta.\r

\r

","id":"20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=830853ba-7a2a-4381-bcd0-b77213d33082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a479c04d-0975-4a13-a198-5817cf61f397","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Itt_az_ujabb_osszetartozasdal_ezuttal_a_Csik_zenekar_irta","timestamp":"2020. június. 04. 09:00","title":"Itt az újabb összetartozás-dal, ezúttal a Csík zenekar írta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","shortLead":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","id":"20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df05123-568c-46ad-9826-ab0e7a15ae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 03. 14:33","title":"Ősi titkokra derül fény a holt-tengeri tekercsek DNS-vizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f685-2e40-4876-a4ff-b70f9bf88733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány kicsit átrajzolta az útitervet.","shortLead":"A járvány kicsit átrajzolta az útitervet.","id":"20200605_104_napja_indult_haza_a_szamoai_rogbicsapat_de_a_csaladjuk_meg_mindig_varja_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f685-2e40-4876-a4ff-b70f9bf88733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae605b23-2371-457f-a6dc-0050e2c96421","keywords":null,"link":"/elet/20200605_104_napja_indult_haza_a_szamoai_rogbicsapat_de_a_csaladjuk_meg_mindig_varja_oket","timestamp":"2020. június. 05. 09:39","title":"104 napja indult haza a szamoai rögbicsapat, de a családjuk még mindig várja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]