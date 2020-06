Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be erről. Úgy vélekednek: a megnövekedett forgalom a koronavírus kezdődő terjedése miatt volt. A kínai külügy szerint nem igazak a hírek.","shortLead":"Sokkal több autó parkolt egy időben a vuhani kórházak előtt kutatók szerint, akik műholdfelvételek alapján számoltak be...","id":"20200609_koronavirus_vuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd365f32-e25d-42c4-a6a6-add61570aee8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_koronavirus_vuhan","timestamp":"2020. június. 09. 18:03","title":"A koronavírus már tavaly augusztusban megjelenhetett és terjedhetett Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek magukhoz. Ha sasszeme van, akkor kiszúrja a hibákat a képen. ","shortLead":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek...","id":"20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b622d90e-5249-4990-a760-f1d8cddb1ff9","keywords":null,"link":"/elet/20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","timestamp":"2020. június. 10. 10:50","title":"99. születésnapját ünnepli Fülöp herceg, de van valami gond a róla készült új fotóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége jó, magyar dicsőség az e-szmog elleni harcban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége...","id":"20200609_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2d546-75df-42e8-ba9e-7175a1787cd5","keywords":null,"link":"/360/20200609_Radar360","timestamp":"2020. június. 09. 08:00","title":"Radar360: Most sem lehet nemet mondani a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiadó a nemzetközi trendekre hivatkozva, a hírfogyasztási igények változásával magyarázza a döntést.","shortLead":"A kiadó a nemzetközi trendekre hivatkozva, a hírfogyasztási igények változásával magyarázza a döntést.","id":"20200609_cosmopolitan_nyomtatas_helyett_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8de675-17c6-42fc-b33a-0de6473d5a3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_cosmopolitan_nyomtatas_helyett_online","timestamp":"2020. június. 09. 11:30","title":"Megszűnik a Cosmopolitan nyomtatott kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Lehmann Kristóf","category":"gazdasag","description":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző írásra reagál. Vita.","shortLead":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző...","id":"20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952ac14-d6dc-4e32-b130-6bc71b9c9077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","timestamp":"2020. június. 09. 11:02","title":"Az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájáról – ahogy a jegybankban látják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","shortLead":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","id":"20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038cc08-13eb-438b-b656-dd6c1c071865","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","timestamp":"2020. június. 09. 09:48","title":"Meghalt a Pointer Sisters énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","shortLead":"Az egyedüli elnökjelölt Kulcsár Krisztián.","id":"20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8114ee6-97e9-4ad0-a1af-0fbb8992b71f","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_deutsch_tamas_orendi_mihaly_kulcsar_krisztian_nob","timestamp":"2020. június. 11. 05:41","title":"Deutsch Tamás és Orendi Mihály pályázik a MOB alelnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta a sajtóigazolványát.","shortLead":"Átmenetileg elvesztette a látását Christopher Frierson, akit a rendőrök annak ellenére megtámadtak, hogy megmutatta...","id":"20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2f2b75-01e4-4bf9-b474-06199347098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce7f8-f798-4f9c-b303-3164aaecc35a","keywords":null,"link":"/elet/20200609_Egy_dokumentumfilmes_rogzitette_ahogy_a_rendorok_gazsprayvel_megvakitottak","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Egy dokumentumfilmes rögzítette, ahogy a rendőrök gázspray-vel elvakították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]