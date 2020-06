Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100 fellépő nevét tették közzé.","shortLead":"Idén augusztus 26-30. között lesz az EFOTT a Velencei-tónál. A szervezők a headliner Flo Rida mellé mára közel 100...","id":"20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f564b-e9b4-4904-8ac0-a548dfa26568","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Mintha_nem_lett_volna_karanten_osszeallt_az_EFOTT_fellepolistaja","timestamp":"2020. június. 10. 11:22","title":"Mintha nem lett volna karantén: összeállt az EFOTT fellépőlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem is kémkedett, csak tudósított.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor a vádlott elfogadta a döntést. Ügyvédje szerint a részletes vallomást tevő férfi nem...","id":"20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed134454-7318-4a9c-adc6-f62e803cf9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_orosz_kem_ausztria_itelet","timestamp":"2020. június. 10. 06:25","title":"Elítélték az oroszoknak 26 évig kémkedő osztrák ezredest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett kiadni. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt.","shortLead":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett...","id":"20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243396e8-deb5-40b2-9e5e-0dee04e93496","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 11. 10:33","title":"Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Á. Anikó több mint száz késszúrással végzett saját lányával.","shortLead":"Á. Anikó több mint száz késszúrással végzett saját lányával.","id":"20200611_tenyleges_eletfogytiglan_gyermekgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8806-c877-4677-aebc-7111ea393c10","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_tenyleges_eletfogytiglan_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. június. 11. 07:29","title":"Senki nem látogatja már az ország egyetlen, tényleges életfogytiglanra ítélt nőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc71409f-0850-4e44-af01-d625c6afd19d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy orlandói szakács a koronavírus elleni harc élvonalában küzdőket örökítette meg különleges alkotásain.\r

