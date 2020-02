Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő meghalni) is. ","shortLead":"A hivatalos előzetessel egyszerre tették közzé az új James Bond-film főcímdalát, a No Time To Die-t (Nincs idő...","id":"20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f9846d-3c91-46f5-9016-1845343a1a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f08406-3de4-41af-810c-e3c9b27429a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_biliie_eilish_james_bond_focimdal_no_time_to_die","timestamp":"2020. február. 14. 06:51","title":"Szívbe markoló ballada lett Billie Eilish Bond-dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","shortLead":"Pedig mentőt kell hívni és előre szólni. ","id":"20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40f8232-e8c1-43e3-87b4-1643896656de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cf4c80-51bc-45fc-88ea-bf76a9c4ab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_az_elso_londoni_beteg_Uberrel_ment_korhazba","timestamp":"2020. február. 13. 14:13","title":"Koronavírus: az első londoni beteg Uberrel ment kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi bánat az érzelmeinkre és a mindennapi működésünkre – mutat rá Guy Winch pszichológus.","shortLead":"Nagy szükség lenne arra, hogy nyíltabb társadalmi párbeszédet folytassunk arról, milyen súlyos hatással van a szerelmi...","id":"20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611ee61a-faff-4d9d-b4c5-275d9ce2e710","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200213_Miert_nem_ismerjuk_el_a_szivfajdalmat","timestamp":"2020. február. 13. 16:00","title":"Egy begipszelt kéz miért kap több figyelmet, mint a szívfájdalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","shortLead":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","id":"20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2142b5-c7a6-4fab-993d-8c316288b2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 13. 13:55","title":"Hárman haltak meg az M1-esen – teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f980aa9-9cc2-404d-917c-1985548aeff2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Motorola tavaly novemberben bemutatott összecsukható okostelefonját, a Razrt mennyire könnyű vagy épp nehéz szervizelni. Az eredmény meglehetősen lehangoló lett.","shortLead":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Motorola tavaly novemberben bemutatott összecsukható okostelefonját...","id":"20200214_motorola_razr_osszecsukhato_telefon_flip_telefon_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f980aa9-9cc2-404d-917c-1985548aeff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe718ee-ed95-49ec-9004-1ab8a4cd88ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_motorola_razr_osszecsukhato_telefon_flip_telefon_ifixit_teardown","timestamp":"2020. február. 14. 11:03","title":"Szétszedték a Motorola feltámasztott mobilját, aztán nagyon lehúzták a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sam Rowley Balhé az állomáson című egeres fotója az angol Természettudományi Múzeumot is lenyűgözte.","shortLead":"Sam Rowley Balhé az állomáson című egeres fotója az angol Természettudományi Múzeumot is lenyűgözte.","id":"20200213_dij_foto_verekedo_egerek_londoni_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8575a310-10ef-443d-91ad-d58393f5d73d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_dij_foto_verekedo_egerek_londoni_metro","timestamp":"2020. február. 13. 17:50","title":"Díjat nyert a metróban verekedő egerekről készült fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb","c_author":"Jakab Péter","category":"360","description":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter, a Jobbik elnöke amellett érvel, hogy közös egyéni jelöltek mellett a Jobbik, a Momentum és az LMP alkosson egy listát, párhuzamosan egy DK-MSZP listával. ","shortLead":"Páros publicisztikát közlünk a két legnagyobb ellenzéki párt vezetőjétől, az összefogás lehetőségeiről. Jakab Péter...","id":"202007_egy_jelolt_ket_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489816b0-cf9f-4b12-8e3d-31f25cbb1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a1d6b3-5eb3-4e6d-a761-6b34401c1fd8","keywords":null,"link":"/360/202007_egy_jelolt_ket_lista","timestamp":"2020. február. 14. 15:02","title":"Jakab Péter: Egy jelölt, két lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fekete lemezek reneszánszával egyidejűleg az előállításukkal okozott környezetszennyezés is nő.","shortLead":"A fekete lemezek reneszánszával egyidejűleg az előállításukkal okozott környezetszennyezés is nő.","id":"202007_szennyezo_zeneipar_karbonlabnyomaba_sem_ernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd638a6-dede-499e-909f-8a06a39d9571","keywords":null,"link":"/360/202007_szennyezo_zeneipar_karbonlabnyomaba_sem_ernek","timestamp":"2020. február. 14. 14:00","title":"Fekete lemez = fekete leves? Ontja a káros anyagokat a zeneipar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]