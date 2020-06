Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","shortLead":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","id":"20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277f4f-15dc-44a5-a212-0bec5552899b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. június. 11. 07:09","title":"A DK a legerősebb, a Momentum a nagy visszatérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","shortLead":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","id":"20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d08063-ab92-443a-9432-4161f3d14d71","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:35","title":"Két ügyben is nyomozás folyik a budakalászi önkormányzattal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves afroamerikai nő.","shortLead":"A rasszizmus nemcsak előítélet, hanem rendszerszintű elnyomás is – hívta fel a szótárkészítők figyelmét egy 22 éves...","id":"20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3143fa9f-49f5-404b-b03a-060a4b6d78f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a86e425-3c6a-4661-8a8f-0dc77cafbd4c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Modositja_a_rasszizmus_jelenteset_magyarazo_szocikket_egy_amerikai_szotar","timestamp":"2020. június. 11. 10:38","title":"Módosítja a rasszizmus jelentését magyarázó szócikkét egy amerikai szótár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","id":"20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d4038-1132-428f-9103-4d9a81366603","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 11. 08:37","title":"BKV: Hibázhatott a buszsofőr, de Liu Shaolinék szabálytalanul tekertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","shortLead":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18f03a-7836-44c2-86a1-dd5e7c0a5f11","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_","timestamp":"2020. június. 12. 12:31","title":"Levettek a műsorról egy Waczak szálló-epizódot, mert négereznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","shortLead":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","id":"20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d659c632-7b15-4a83-8739-6a8d7ffa1ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","timestamp":"2020. június. 11. 07:59","title":"Itt a felfrissített új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d8c75e-2593-4cbb-9981-2866eb912573","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló vállalkozók közül mindenkinek remek éve volt 2019-ben - derül ki a tavalyi pénzügyi beszámolók közzététele után. Összeszedtük, kinek mennyi pénz jutott és mennyit tehetett zsebre.","shortLead":"A miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló vállalkozók közül mindenkinek remek éve volt 2019-ben - derül ki a tavalyi...","id":"202024__oligarchak_penztarcaja__gyarapodo_ner__osztalek__embert_baratjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d8c75e-2593-4cbb-9981-2866eb912573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c15639-3d75-4902-89c9-4413968751cd","keywords":null,"link":"/360/202024__oligarchak_penztarcaja__gyarapodo_ner__osztalek__embert_baratjarol","timestamp":"2020. június. 11. 11:00","title":"Tavaly is megérte jóban lenni Orbán Viktorral: több tízmilliárd jutott az oligarcháknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","shortLead":"Az transzfóbnak minősített megnyilvánulásai miatt nagy felháborodást keltő író nem bocsánatot kért, hanem empátiát.","id":"20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2c91d0-3476-46b5-89fd-89d42619eccf","keywords":null,"link":"/elet/20200611_JK_Rowling_a_sajat_traumajaval_magyarazza_a_transznemuekkel_szembeni_ellenerzeseit","timestamp":"2020. június. 11. 09:47","title":"J.K. Rowling a saját traumájával magyarázza a transzneműekkel szembeni ellenérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]