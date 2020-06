Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","shortLead":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","id":"20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790a19f-0f25-4917-8803-b80b49ac8dff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","timestamp":"2020. június. 12. 19:06","title":"20 milliárd forintért venne bútorokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","shortLead":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","id":"20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ea93e-b502-49ac-b875-7904e36ead1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","timestamp":"2020. június. 12. 13:38","title":"A Mazda villanyautóját is leakciózták, így már jár rá a támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c5a8b-c732-435b-9c26-cb359025ddaa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor a megszorítások feloldása után hunyorogva kilépünk otthonainkból, el lehet hinni, hogy megint minden jóra fordul – Helen Russell újságíró írása a karantén utáni Dániáról.","shortLead":"Amikor a megszorítások feloldása után hunyorogva kilépünk otthonainkból, el lehet hinni, hogy megint minden jóra fordul...","id":"20200612_Megint_jo_lesz__avagy_hogyan_boldogulnak_a_danok_a_karanten_utani_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837c5a8b-c732-435b-9c26-cb359025ddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fa1de5-4e12-43d3-944f-aa6c5d862d8c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200612_Megint_jo_lesz__avagy_hogyan_boldogulnak_a_danok_a_karanten_utani_vilagban","timestamp":"2020. június. 12. 19:15","title":"„Megint jó lesz” – avagy hogyan boldogulnak a dánok a karantén utáni világban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére szolgál a járványdrón, a kanadai Draganfly mesterséges intelligenciával felruházott gyártmánya, amely föntről figyeli az emberek közötti távolságot, és megszámolja, hányan csoportosulnak. ","shortLead":"Nehogy már köhögő emberek túl közel menjenek egymáshoz a kijárási korlátozás megszűnte után! Ennek ellenőrzésére...","id":"202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e63851-c6ee-4c51-bc8c-885a8939f753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f5242-f979-4e5d-b3dc-1653d4c3f965","keywords":null,"link":"/360/202024_dronok_jarvany_idejen_felszallo_agban","timestamp":"2020. június. 12. 14:30","title":"Az új drónok már azt is nézik, ki köhög az utcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","shortLead":"Különleges formatervezéssel dobja piacra a Sony a PlayStation 5-öt, és ez a rajongókat is megmozgatta.","id":"20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4affd28c-c81f-4548-a9d8-969f611be8c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_ps5_kinezete_mem","timestamp":"2020. június. 12. 09:33","title":"Beindította a mémcunamit a Sony PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek, hogy a műszakok előtti hőmérést kijátsszák.\r

","shortLead":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek...","id":"20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bd24e-1ee5-4cfc-93b6-83b5fd7a668c","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","timestamp":"2020. június. 11. 21:25","title":"Már a koronavírus második hullámával küzd Bulgária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért. ","shortLead":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok...","id":"20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0151d9c-c568-4d5f-8f8c-12ab8f6f1785","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","timestamp":"2020. június. 11. 17:18","title":"A kínaiak nem feltétlenül akarják tudni, mire is költenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]