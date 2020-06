Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","shortLead":"Az április \"brutális\" hónap volt az MNB-elnök szerint, de az ipar mélyrepülése mellett jó hírek is vannak.","id":"20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8475dc-3faf-4107-8ec5-f78506075def","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. június. 24. 05:52","title":"Matolcsy: Túlvagyunk a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","shortLead":"A brit gyártó izgalmas színekben és gazdag felszereltséggel dobja piacra komoly múltra visszatekintő modelljét. ","id":"20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7cb105-187b-492e-a2c4-cd0c134b9a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6647d661-970f-4b22-a5a4-33268018647a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_20_eves_a_lotus_exige_20_limitalt_szerias_sportkocsival_unnepelnek","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"20 éves a Lotus Exige 20: limitált szériás sportkocsival ünnepelik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi táplálékláncba is mélyen beszűrődött.","shortLead":"Az olaszországi Sienai Egyetem kutatói szerint a mikroműanyag-szennyezés már az emberi világtól távol eső antarktiszi...","id":"20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0889a78c-93c2-4938-b50e-7a048efd8e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c285ddf-7429-48b8-bd67-0d54a3eef7d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_deli_sark_muanyag_kornyezetszennyezes_mikromuanyag","timestamp":"2020. június. 24. 16:03","title":"Mérföldkő, de a szomorú fajtából: műanyagszemcséket találtak már a Déli-sarkvidék szárazföldjén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202026_tamadoido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599977a-8399-4c8a-8191-73c119da53ea","keywords":null,"link":"/itthon/202026_tamadoido","timestamp":"2020. június. 25. 11:45","title":"Dobszay János: Támadóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Akár egy-két nap alatt megkereshették a havi 20-27 ezer forintos lakbért azokkal a budavári bérlakásokkal, amiket nemzetközi szálláskereső portálokon keresztül adtak ki turistáknak. A tavaly óta ellenzéki vezetésű önkormányzat azonban megelégelte a régóta folyó, illegális Airbnb-bizniszt, és váratlan ellenőrzéseket tartott. Váradiné Naszályi Márta polgármester szerint a bérlakások nem arra vannak, hogy szállodát működtessen bennük, a lebukott bérlők szerződéseit felmondták.","shortLead":"Akár egy-két nap alatt megkereshették a havi 20-27 ezer forintos lakbért azokkal a budavári bérlakásokkal, amiket...","id":"20200624_airbnb_kiadas_budavari_berlakasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbf349a-966d-43d2-836f-5bb29de0ea43","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_airbnb_kiadas_budavari_berlakasokban","timestamp":"2020. június. 24. 06:30","title":"Razzia a Várban: busás haszonnal turistáknak adtak ki önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","shortLead":"Az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést hozhat.","id":"20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cf976-fdc4-428a-8bfb-90e331ea69ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_alapkamat_mnb_fogyasztasi_hitel_thm_plafon","timestamp":"2020. június. 24. 05:16","title":"Az alapkamat-csökkentéssel még olcsóbbak lesznek bizonyos fogyasztási hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Több mint 750 ezer forint pénzbírságot szabtak ki csak közterületi alkoholfogyasztás miatt.","id":"20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a59bcb6-7a3a-406e-a5e5-98c063cdb8a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb2739-44fc-474c-af9e-f96d8bd57a63","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_rendori_razzia_bulinegyed_hetvege","timestamp":"2020. június. 24. 10:06","title":"Nagyszabású razziát tartottak a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából a katonai díszszemlét, de a koronavírus terjedése miatt elhalasztották. A járvány még tombol ugyan Oroszországban – több mint 600 ezer igazolt fertőzöttjük van –, de ettől még megtöltötték a Vörös teret, Putyin pedig elmondhatta, elképzelhetetlen, milyen lett volna a világ, ha nem kel védelmére a Vörös Hadsereg, amely „pótolhatatlan árat fizetett Európa szabadságáért”. Moszkvában egyébként a járvány miatt még tilos tömegrendezvényeket tartani. A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek túlnyomó többsége nem viselt maszkot, a tribünön pedig minden hely foglalt volt.","shortLead":"Mostanáig bírta ki katonai parádé nélkül Vlagyimir Putyin orosz elnök: eredetileg május 9-én tartották volna a náci...","id":"20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653a412b-49c4-46e4-a349-5b55bd0b3efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc717c2-9e53-4345-8bd7-3995773f182b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200624_Katonai_parade_Oroszorszagban","timestamp":"2020. június. 24. 16:05","title":"Oroszországban nemcsak a vírus menetel, hanem a katonák is – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]