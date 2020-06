Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","shortLead":"A DK-s polgármester az önkormányzati ülésen történészkedett.","id":"20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6def0a-7906-4c2b-835e-5bc3b507f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Laszlo_Imre_Hitler_megerdemelten_lett_az_Ev_Embere","timestamp":"2020. június. 26. 14:59","title":"László Imre: Hitler megérdemelten lett az év embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","id":"20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b8dbba-d4b0-4663-8041-40c86c3bc798","keywords":null,"link":"/elet/20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 26. 05:36","title":"Délutántól jönnek a viharok, kiadták az egész országra a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. június. 26. 11:30","title":"Útmutató a tökéletes biztosításhoz: Önnek melyik a legmegfelelőbb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","shortLead":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","id":"20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60019d0-f3f3-43cf-bf3f-5a6617210f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","timestamp":"2020. június. 26. 11:41","title":"408 lóerős lett az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A turizmus ágazatban nagy a gond, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének tökéletes úti célok Magyarországon. A kínálat az olcsótól a luxusig megvan, és ha valaki csak a tavakat és a borvidékeket végigjárja, öt évre elég programot talál – mondja Varga G. Gábor, szenvedélyes utazó. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A turizmus ágazatban nagy a gond, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének tökéletes úti célok Magyarországon. A kínálat...","id":"20200627_Fulke_Aki_eljatszott_a_gondolattal_hogy_turistaskodna_Budapesten_most_foglaljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4e6c64-4097-441a-905d-8be9146c6875","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Fulke_Aki_eljatszott_a_gondolattal_hogy_turistaskodna_Budapesten_most_foglaljon","timestamp":"2020. június. 27. 11:00","title":"Fülke: Aki eljátszott a gondolattal, hogy turistáskodna Budapesten, most foglaljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József Színházat húsz év után hagyja el, de megvan rá az oka.","shortLead":"A színész szerint nem lehet a művészethez állandóan hozzábabrálni, mert az megbosszulja magát. A Katona József...","id":"20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51c9a76-8f02-46a0-ac1a-ea130261242f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e683a20-89be-417e-bf39-294195ccee07","keywords":null,"link":"/kultura/20200625_Nagy_Ervin_Csak_lesz_majd_egyszer_valaki_aki_azt_mondja_hogy_itt_valamit_elbtunk","timestamp":"2020. június. 25. 13:18","title":"Nagy Ervin: „Csak lesz majd egyszer valaki, aki azt mondja, hogy itt valamit elb…tunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6df4e2b-e544-413b-a6cf-6a84bb268ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az ügyes könyvelésnek és kölcsönöknek köszönhetően a Mátrai Erőmű megvásárlásán és eladásán is csak nyerni tudott Mészáros Lőrinc. Kár, hogy a vevő az állam volt, így a számlát az adófizetők állták.","shortLead":"Az ügyes könyvelésnek és kölcsönöknek köszönhetően a Mátrai Erőmű megvásárlásán és eladásán is csak nyerni tudott...","id":"202026__meszarosbefektetesek__allami_bokezuseg__geosol__penztuzelesu_eromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6df4e2b-e544-413b-a6cf-6a84bb268ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6cd935-61c5-4b51-973c-7da756623733","keywords":null,"link":"/360/202026__meszarosbefektetesek__allami_bokezuseg__geosol__penztuzelesu_eromu","timestamp":"2020. június. 26. 13:00","title":"Tiszta nyereséggel engedte át magán a veszteséges erőművet a Mészáros-birodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt. A bíróság szerint ez nem igaz.","shortLead":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai...","id":"20200626_per_figyelo_origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14688795-2b7f-4797-99a5-47667103cb09","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_per_figyelo_origo","timestamp":"2020. június. 26. 12:17","title":"Krekó Péter ellen bukott pert a Figyelő, az Origo és a 888 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]