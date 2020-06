Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése óta a június 15-ei héten csökkent először a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mindez munkaerőpiaci fordulatot jelez – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.","shortLead":"A veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése óta a június 15-ei héten csökkent először a regisztrált álláskeresők száma...","id":"20200623_Alig_eszrevehetoen_de_csokkent_az_allaskeresok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3a28d2-fb04-43f9-9242-4dd55471da64","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Alig_eszrevehetoen_de_csokkent_az_allaskeresok_szama","timestamp":"2020. június. 23. 11:37","title":"Alig észrevehetően, de csökkent az álláskeresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","shortLead":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","id":"20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13af0407-09a6-4558-aefb-cb500286a54a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","timestamp":"2020. június. 23. 11:21","title":"Leleplezték a felfrissített 300 lóerős Cupra Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","shortLead":"Kétmilliárd köbméter szállítása már meg is kezdődött.","id":"20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743e384-9f7a-4c36-a4c0-66fbc1349244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_szijjarto_gaz_moszkva_gazprom","timestamp":"2020. június. 23. 15:54","title":"Magyarország 4,2 milliárd köbméter gázt vesz a Gazpromtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","shortLead":"A magyar középpályás az utóbbi nyolc meccsén 14 gólban vállalt szerepet.","id":"20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772755-a71b-4213-9f46-a56d752677b2","keywords":null,"link":"/sport/20200625_Szoboszlai_gol_golpassz_Rapid_Wien","timestamp":"2020. június. 25. 08:24","title":"Szoboszlai gyönyörű gólt szerzett, gólpasszokat adott a Rapid Wien ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott a parlamentben, ennek oszlopos tagja Aleksandar Šapić, minden idők egyik legjobb vízilabdázója. Ő példaképeként nézett fel a minap elhunyt magyar pólós legendára, meghatóan búcsúzott tőle, és ezzel Magyarországon hirtelen óriási népszerűségre tett szert.","shortLead":"A szerbiai választásokon az eddig is kormányzó párt óriási sikert aratott, egyetlen ténylegesen ellenzéki párt lesz ott...","id":"20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815de301-7c4a-47f2-8dd2-c6cce0deaaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba6dd-5d54-426b-a00b-08182dc491c7","keywords":null,"link":"/360/20200623_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Szerbia_valasztasok_Sapic_Vucic_VMSZ","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Benedek Tibor tisztelője lehet a szerbiai látszatdemokrácia őrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig nehezen tudják kigazdálkodni a kistermelők.","shortLead":"Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig...","id":"20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ce401-48d5-4ce4-9f65-6f28af8cb14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd0704-a47a-4f85-a309-80f52fbd2afc","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_idojaras_gyumolcstermeles_gyumolcsar_oszibarack","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Túl sokba kerülne, hogy olcsóbb legyen a magyar gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","shortLead":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","id":"20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69e491-b065-44a7-9851-2e22a963d378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","timestamp":"2020. június. 24. 14:43","title":"Kiszáll a fényképezőgép-gyártásból az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd","c_author":"","category":"gazdasag.zhvg","description":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is csökkentik az ökológiai lábnyomukat.","shortLead":"Zöldítés helyett a drasztikus hatékonyságnövelést célzó beruházásokra fókuszálnak a kkv-k. Viszont hosszú távon ezek is...","id":"20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ad5d7b-df75-4a41-8b78-2dd8a84c69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9e9d5-d3cf-4dcd-9e3d-e97b43048d83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_Sorra_mondjak_vissza_a_magyar_cegek_a_zold_projekteket","timestamp":"2020. június. 23. 10:47","title":"Sorra mondják vissza a magyar cégek a zöld projekteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]