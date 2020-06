A Bem térnél és a Weiss Manfréd út melletti kerékpárszámlálókon is megdőltek a mindenkori kerékpárforgalmi rekordok – írta az I bike Budapest. Ez az adat azért is érdekes, mert már azt jelenti, hogy azok közül, akik a kijárási korlátozás alatt biciklire váltottak, minden bizonnyal egyre többen döntöttek úgy, hogy ez után is kerékpárral járnak – tették hozzá.

Ráadásul nem csak egy kiugró napról van szó: a Bem téren a keddi volt minden idők hatodik, a csütörtöki pedig a harmadik legnagyobb forgalmú napja, a Weiss Manfréd úton pedig a mostani hét szerdája, csütörtökje és keddje áll a lista első három helyén.