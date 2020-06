Budapest közösségi közlekedési hálózata hatalmas, a főváros 5 ezer kilométeres úthálózatából 3322 kilométernyin van valamilyen tömegközlekedési vonal. Budapest útjait és sínjeit minden nap körülbelül 2200 tömegközlekedési jármű rója a 4 metróvonalon, 280 buszvonalon és 35 villamosvonalon. A járművekre minden egyes nap 4,3 milliószor szállnak fel az utasok – ez természetesen ennél kevesebb utast jelent, egy ember ugyanis több járművet is igénybe vehet.

Az utasok a Futár nevű utazástervezőt – ami percre pontosan jelzi, hogy egy-egy megállóba pontosan mikor érkezik a következő jármű, vannak-e késések, menetrendi- vagy útvonalváltozások – jól ismerik, és még jobban a megállókban található, a következő jármű érkezését mutató kijelzőtornyokat. A Futár azonban több ezeknél, a BKK teljes hálózatának járműkövetési és forgalomirányítási rendszere (Futár = Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer).

Ehhez a járművek valós idejű adatokat szolgáltatnak arról, épp merre járnak (fizikailag, illetve a menetrendjükhöz képest) a Futár Központba. A Szabó Ervin téri irodaházban a 3-as metró elindulása után hozták létre a metrók közös forgalomirányítási központját, ebből alakult ki a teljes budapesti tömegközlekedés idegrendszerének központja.

Mivel a központban a Futár 2014-es beüzemelése óta az összes jármű mozgását követik, azt is pontosan tudják, hogy milyen változásokat okoznak a közlekedésben (legalábbis a tömegközlekedésben, de mivel az a város jelentős részét lefedi, nem csak szűk értelemben arról) a forgalmi beavatkozások, mint például az útlezárások. Vagy esetleg az, ha kerékpársávot jelölnek ki a Nagykörúton és az Üllői úton.

E sávok kijelölése nem okozott problémákat

– mondja Kardos Zoltán, a BKK Info vezetője. A Nagykörút esetében a 4-6-os villamost nyilván nem érinti a vonallal párhuzamos kerékpársáv, de a körutat egyes szakaszain buszok is használják, illetve számtalan járat keresztezi. Ami azt illeti, a menetidők most kezdenek visszalassulni a járvány előtti szintre, a kisebb gépjárműforgalomban a BKK járművei ugyanis gyorsabban tudtak haladni. Az autóforgalom már majdnem eléri a járvány előtti szintet, legalábbis erre utal, hogy a katasztrófavédelem VÉSZ applikációját a járvány előtt egy nap átlag 18 ezer autós használta, most már 16 ezer.

A Futár Központ feladatai egyébként ezek:

Menetrend betartatása,

Egyenletes közlekedés biztosítása,

Közlekedési zavarok elhárítása,

Balesetek, káresetek helyszínelése,

Valós idejű utazási információk biztosítása,

Fődiszpécseri ügyelet működtetése,

Kapcsolattartás a hatóságokkal.

A feladat nem egyszerű, ahogy a fenti számok mutatják, a hálózat nagy, és a városi közlekedésben minden mindennel összefügg. Ha egy kereszteződésben baleset történik, a kialakuló torlódások hamar kilométerekkel távolabb is zavarokat okoznak. A helyzetet a Futár Központnak kell kezelnie, tájékoztatni kell a sofőröket, az utasokat, adott esetben változtatni kell a járművek útvonalán, menetrendjén, a közlekedési zavart pedig el kell hárítani.

A zavarelhárítás munkájára a BKK különösen büszke – derül ki Kardos Zoltán szavaiból – ilyen egységei Magyarországon csak a BKK-nak vannak, de Európában is csak kevés közlekedési vállalatnak. Persze a zavarelhárítók nem helyszínelhetnek a rendőrség helyett, de gyakran olyan problémák megoldásában is segítenek, amik csak áttételesen érintik a tömegközlekedést. Például egy kisebb koccanás után segítenek kitölteni a papírokat az autósoknak. De arra is volt már példa, hogy előbb értek egy baleset helyszínére, mint a mentők, és ők kezdték el az újraélesztést.

A központban a diszpécserek felügyelik és irányítják a járművek mozgását: 26 menetirányító diszpécser, 4 központi diszpécser és egy fődiszpécser. Minden diszpécser 12 vonalat és 70 járművet felügyel. A helyszínen elhangzottak szerint

a munka enyhén szólva nem stresszmentes, egyterű irodában dolgoznak, mikor jelentős probléma van, a hangzavarban alig hallják egymást.

Az évek során így több irodabeosztást kipróbáltak, még ez bizonyult e legjobbnak. Eredetileg az amerikai filmekből ismerős, alacsony válaszfalakkal elszeparált munkaállomásokkal kezdtek, de azok akadályozták az egymással való kommunikációt.

A diszpécserek a hét 7 napján, a nap 24 órájában dolgoznak, hiszen a közösségi közlekedés sosem áll le teljesen. A munkaterheléshez képest a fluktuáció annyira nem nagy, volt olyan év, amikor egy diszpécser sem lépett ki, igaz, olyan is, amikor az állomány 10 százaléka lecserélődött.

Ami a Futár-rendszert illeti, megérett már a cserére - ismerték el a központban. A rendszer hét éve működik, ez mind a szoftverek, mind a hardverek fejlődési ütemét tekintve hosszú idő. Arról nem beszélve, hogy értelemszerűen a rendszer műszaki paramétereinek a kiépítését megelőző meghatározása még ennél is régebben történt. Például amikor a Futár elindult, a mobil adatátvitelben a technológia csúcsát a 3G jelentette, jelenleg már az 5G hálózatok kiépítése zajlik.