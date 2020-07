Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","shortLead":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","id":"20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bd04a-b6ab-43d7-99c6-3633e28b7221","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","timestamp":"2020. június. 30. 20:46","title":"Letiltották Európában a pakisztáni légitársaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de az elkerülhetetlen politikai ajándéknak elkerülhetetlen gazdasági kára lett.","shortLead":"Igen kedvezően cserélhették alumíniumzsetonjaikat kemény márkára a keletnémetek harminc évvel ezelőtt, de...","id":"20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14af55a-aea1-4bb6-9cc9-13114d24e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259283d-e963-4132-b724-ca47ce046de5","keywords":null,"link":"/360/20200701_valutaunio_ndk_nszk_1990_julius_1","timestamp":"2020. július. 01. 13:00","title":"30 éves a német márkaváltás – A Wartburg-gyáriak is Volkswagent akartak venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","shortLead":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","id":"20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478da0-ffcb-43c3-847a-a9bb6b26ceec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","timestamp":"2020. június. 30. 15:03","title":"Egy napszemüvegbe préselte a virtuális világot a Facebook, itt az új VR-eszközük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","shortLead":"Palkó Judit, a Közraktár utcai rendelő családorvosa évek óta ellátja a Semmelweis Egyetem külföldi diákjait is. ","id":"20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d10382-192f-4ad7-9fae-318d2d2f7dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Ferencvaros_koronavirus_csaladorvos_kituntetes","timestamp":"2020. június. 30. 16:51","title":"Baranyi Krisztina kitüntette a családorvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","shortLead":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","id":"20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fc7f71-417e-4e65-b0f3-b71de00f2eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2020. június. 30. 17:55","title":"22 szülő perelt azért, hogy óvodában maradhasson a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf07c1-01d3-4e9f-82c3-bb8115161f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","timestamp":"2020. július. 01. 09:03","title":"A járvány nem várt következménye: hatékonyabban működnek a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]