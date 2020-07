Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes könyvek.","shortLead":"Sem oktatási intézményekben, sem könyvtárakban nem lehetnek az új nemzetbiztonsági törvény szellemiségével ellentétes...","id":"20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f312cf76-f91c-4d36-82f7-af4d68551e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123f9d0e-2ab9-43cd-b9ba-675b25a111b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_hongkong_konyvek_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. július. 06. 19:20","title":"Már elkezdték begyűjteni Hongkongban a \"felforgató\" könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult ahhoz, hogy 5 emeletes, 8 lakásos társasház épüljön Siófokon a parton. Civilek és szakmai szervezetek a viharjelzés pontosságát féltik, a beruházó viszont ragaszkodik a telekhez.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia elnöke is megszólalt a beruházás ellen, a Somogy Megyei Kormányhivatal mégis hozzájárult...","id":"20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c6e6f-86c9-4ee3-bb34-b512ddb916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc93868-323b-48bc-a1b6-87025b965de0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_siofok_obszervatorium_omsz_ingatlanpiac_viharjelzes","timestamp":"2020. július. 06. 06:30","title":"Nem lépett az állam a balatoni viharjelzés érdekében, társasház épülhet a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os verziójában az a funkció, ami segít energiát spórolni, így növelve az adott eszköz üzemidejét.","shortLead":"A tervek szerint windowsos gépekre, Macre, Linuxra, Androidra és Chrome OS-re is elérhető lesz a Chrome böngésző 86-os...","id":"20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb7520-6d71-416d-ac73-bf99e72de001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_google_chrome_86_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. július. 06. 08:33","title":"Chrome böngészőt használ? Olyan funkció érkezik, amivel tovább bírja az akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre, most utánanéztünk, hogyan tehetik szebbé még a bőrünket is.","shortLead":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre...","id":"202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1308fa-4fd4-4fcc-8b09-f54178a82e28","keywords":null,"link":"/360/202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","timestamp":"2020. július. 06. 15:00","title":"Nem bűn nassolni, de ha túlzásba visszük, nem fogunk tetszeni magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott címlappal próbálnak meg eladni. ","shortLead":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott...","id":"20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355c5e7-87a2-4ff1-a6be-7bbc0b5ad599","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","timestamp":"2020. július. 05. 14:27","title":"Nagyon mellé lőtt a tébolydákat idéző címlapjával a portugál Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","shortLead":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","id":"20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8656cd0b-46e6-4d10-baf3-9873ed260b21","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","timestamp":"2020. július. 06. 11:34","title":"Koronavírusban meghalt Nick Cordero világhírű Broadway-színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]