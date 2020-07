Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","shortLead":"Csütörtökön is hőség lesz, de pénteken várható az igazi kánikula.","id":"20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9e38e6-1cd7-4604-9d41-aca051e2f97a","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Akar_10_fokkal_is_visszaeshet_a_homerseklet_szombatra","timestamp":"2020. július. 09. 06:51","title":"Akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet szombatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy észak-alföldi településen élő tanár-képviselőről került ki a netre a saját pornográf tartalmú videója.\r

\r

","shortLead":"Egy észak-alföldi településen élő tanár-képviselőről került ki a netre a saját pornográf tartalmú videója.\r

\r

","id":"20200710_Szexvideo_kerult_elo_egy_magyar_pedagogusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f79b1da-c7a4-4c90-b9b1-34945f262989","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Szexvideo_kerult_elo_egy_magyar_pedagogusrol","timestamp":"2020. július. 10. 08:58","title":"Szexvideó került elő egy magyar pedagógusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","shortLead":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","id":"20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24733f73-f7fb-40eb-8431-a58f48813237","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","timestamp":"2020. július. 10. 06:41","title":"Csúcs gázolajos: 435 lóerős dízelmotor az Audi A8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábor volt perui nagykövet egy év felfüggesztett börtönt kapott 19 ezer darab, gyerekeket ábrázoló pornográf kép miatt. Az ítéletet az ügyész elfogadta, a Legfőbb Ügyészség megmagyarázta, miért.","shortLead":"Kaleta Gábor volt perui nagykövet egy év felfüggesztett börtönt kapott 19 ezer darab, gyerekeket ábrázoló pornográf kép...","id":"20200708_kaleta_gabor_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0677e24-c643-4433-a801-ba942dfb97cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_kaleta_gabor_birosag_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 16:41","title":"Eredetileg végrehajtandó börtönt kért az ügyész Kaletára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78","c_author":"HVG","category":"360","description":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","shortLead":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","id":"202028_utott_azora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0805c3-022e-489f-944b-1d842d00b7ad","keywords":null,"link":"/360/202028_utott_azora","timestamp":"2020. július. 09. 13:10","title":"Falióra és biciklipumpa házasításából született az első lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koreai ETNews a Samsung ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, bizonyos modellek mellé már nem jár telefontöltő 2021-ben.","shortLead":"A koreai ETNews a Samsung ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, bizonyos modellek mellé már nem jár...","id":"20200708_samsung_telefon_tolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fefa45c-4314-484e-9b43-752ea42b68ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_telefon_tolto","timestamp":"2020. július. 08. 18:03","title":"Kiveheti a Samsung a töltőket a jövőre érkező telefonok dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]