Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","shortLead":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","id":"20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e371c26d-145c-4ebf-9cc5-e923a3738a87","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","timestamp":"2020. július. 11. 09:26","title":"Túl sok gyalogost ütnek el, megváltozhat a KRESZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb","c_author":"DW","category":"elet","description":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","shortLead":"Sok parancsnok évekig hallgatott a jelenségről, ezzel maga is cinkos lett. ","id":"20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5659c998-feb6-4869-842a-7b15e3a00aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97af4b31-8682-4306-839c-8ba6b85da4b6","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Elitegyseget_kellett_felszamolni_antiszemitizmus_miatt_a_nemet_hadseregben","timestamp":"2020. július. 09. 15:40","title":"Elitegységet kellett felszámolni antiszemitizmus miatt a német hadseregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","shortLead":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","id":"20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c41e025-30d3-498b-9e45-88986878e840","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Elfogadták azt a szabályozást, amely kiszoríthatja a magyar kamionosokat az uniós piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy észak-alföldi településen élő tanár-képviselőről került ki a netre a saját pornográf tartalmú videója.\r

\r

","shortLead":"Egy észak-alföldi településen élő tanár-képviselőről került ki a netre a saját pornográf tartalmú videója.\r

\r

","id":"20200710_Szexvideo_kerult_elo_egy_magyar_pedagogusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f79b1da-c7a4-4c90-b9b1-34945f262989","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Szexvideo_kerult_elo_egy_magyar_pedagogusrol","timestamp":"2020. július. 10. 08:58","title":"Szexvideó került elő egy magyar pedagógusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb sebesség egy főúton.","shortLead":"A 84-es főúton kaptak el egy autóst, aki csaknem két és félszer ment gyorsabban, mint amennyi a megengedett legnagyobb...","id":"20200709_gyorshajtas_84_es_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21288e7-1868-438f-9ab8-aede90be29bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da86c0a-2bf2-450d-85b0-ed8e1b69283a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_gyorshajtas_84_es_fout","timestamp":"2020. július. 09. 16:47","title":"223-mal repesztett 90 helyett, amikor lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5b69e3-1458-4365-98c5-8da38eff69df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóformán mindenki filmzenészként ismerte, de szerette volna, ha már műfajú zenéi révén is megmaradt az utókor emlékezetében. A Hangok a csendből című kantátáját a történelem minden névtelen hősének, üldözöttjének dedikálta.\r

","shortLead":"Jóformán mindenki filmzenészként ismerte, de szerette volna, ha már műfajú zenéi révén is megmaradt az utókor...","id":"202028_ennio_morricone_afilmzenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5b69e3-1458-4365-98c5-8da38eff69df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b358cc7a-bb00-4d04-b4c7-c692efd85dab","keywords":null,"link":"/360/202028_ennio_morricone_afilmzenesz","timestamp":"2020. július. 10. 19:00","title":"Ennio Morricone: \"A zene az érzelmi hozzájárulás eszköze\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek az asztronauták. Ezt modernizálták, a végeredmény pedig igen látványos lett.","shortLead":"Az Apollo-16 legénysége egy holdjáró segítségével fedezte fel a Hold felszínét, amiről videót is készítettek...","id":"20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed2238-d01e-45f5-a3b6-bd53d78b993e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a3eec3-d052-4c72-9af8-81145525e41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apollo_16_holdjaro_4k_video_lunar_rover","timestamp":"2020. július. 09. 20:03","title":"Lenyűgöző: 4K-s videón látni, hogyan kocsikáznak a NASA űrhajósai a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]