[{"available":true,"c_guid":"7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","shortLead":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","id":"20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f65d5c-a0ca-4e4f-82ab-5dbea3266030","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","timestamp":"2020. július. 11. 16:58","title":"Hadházy Ákosnál csöngetett a HírTv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jada Pinkett Smith akkor lépett félre, amikor éppen nem volt együtt a férjével.","shortLead":"Jada Pinkett Smith akkor lépett félre, amikor éppen nem volt együtt a férjével.","id":"20200711_Will_Smith_felesege_elo_adasban_vallotta_be_hogy_megcsalta_a_szineszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3c47dd-1b29-4e10-b779-d8f55a8c2e05","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Will_Smith_felesege_elo_adasban_vallotta_be_hogy_megcsalta_a_szineszt","timestamp":"2020. július. 11. 14:56","title":"Will Smith felesége élő adásban vallotta be, hogy megcsalta a színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","shortLead":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","id":"20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3a3e5d-6567-4108-a444-7701e1418115","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","timestamp":"2020. július. 11. 12:07","title":"Trump kegyelmet adott és megmentette régi barátját a börtöntől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","shortLead":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","id":"20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0cd19-7440-4e75-8a28-78992baa3093","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Kivonulhat a Tesco Magyarországról is a londoni tőzsde elemzői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fiatal fiút próbáltak megmenteni, mindenki meghalt.","shortLead":"Egy fiatal fiút próbáltak megmenteni, mindenki meghalt.","id":"20200711_Tragikus_mentes_Egyiptomban_11_ember_megfulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8108e5f2-99f6-4500-8f93-15449da37c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Tragikus_mentes_Egyiptomban_11_ember_megfulladt","timestamp":"2020. július. 11. 12:31","title":"Tragikus mentés egy strandon: 11 ember megfulladt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","shortLead":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","id":"20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d88ca-e387-4d06-8b6e-1517817d0495","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","timestamp":"2020. július. 11. 15:17","title":"Hatalmas eső miatt csúszik a Forma-1 időmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","id":"20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48957041-44dd-48ed-bfb3-04bd9caabf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","timestamp":"2020. július. 11. 14:31","title":"Leállhat a 3-as metró felújítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]