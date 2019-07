Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89244ba1-2886-481a-84c2-6b65902685ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentésekkel bombázták napokig Gyomaendrőd lakói a rendőrséget, és a kormányhivatalt, mert idegeneket láttak egy városszéli elhagyott gyártelepen. Kiderült, hogy idénymunkások, akiket egy környékbeli gazdálkodó fogadott fel kukoricát címerezni. A polgármester kínosan magyarázkodik.","shortLead":"Bejelentésekkel bombázták napokig Gyomaendrőd lakói a rendőrséget, és a kormányhivatalt, mert idegeneket láttak...","id":"20190711_idenymunkas_gyomaendrod_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89244ba1-2886-481a-84c2-6b65902685ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231a3cc7-a9b3-4ae7-a1f1-b53bbc1e78f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_idenymunkas_gyomaendrod_polgarmester","timestamp":"2019. július. 11. 15:10","title":"Megijedtek az idénymunkásoktól, a polgármesternek kellett nyugtatnia a helyieket, hogy nem migránsokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás létesül a házban. A beruházók régi ismerősök a belvárosi ingatlanügyekből.","shortLead":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás...","id":"20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c7f7e-b406-4458-a509-32004dbabd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","timestamp":"2019. július. 10. 17:10","title":"A tetőtér beépítése nem ráépítés, ezért lehet hat új lakást építeni a Vörösmarty térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","shortLead":"Egy erőmű zagytározójáról van szó. A létesítmény egyelőre tehetetlen.","id":"20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=426a6787-b820-4853-be62-e12fac9e6f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795d3efe-899d-47a5-a37f-c8f4fe1f8658","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ezrevel_jarnak_szelfizni_egy_azurkek_tohoz_csak_epp_azt_felejtik_el_hogy_mergezo","timestamp":"2019. július. 11. 12:58","title":"Ezrével járnak szelfizni egy azúrkék tóhoz, pedig amúgy tele van méreggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék kiváltotta pozitív elmeállapot elősegíti az agy minőségi fejlődését.","shortLead":"A gyerekek számára a játék épp annyira alapvető szükséglet, mint az evés, az ivás vagy az alvás. A boldog játék...","id":"20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011d7f41-d4c8-465d-ba57-c1f9db3b41e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d627da-6b47-471e-805c-4fe849e6fd1a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190711_Ezert_nelkulozhetetlen_a_szabad_jatek","timestamp":"2019. július. 11. 14:15","title":"Ezért nélkülözhetetlen a szabad játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán a redmondiak, más vállalatok is cáfolták ezen értesüléseket.","shortLead":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán...","id":"20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c4946a-53f2-4547-9f8b-755354403cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","timestamp":"2019. július. 10. 18:33","title":"Egyre több nagyvállalat cáfol: dehogy viszik ki a termelést Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8318088f-a5d5-4061-a626-12825fdcdfa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt.","shortLead":"Legalább hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt.","id":"20190711_turistak_haltak_meg_a_gorogorszagi_viharokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8318088f-a5d5-4061-a626-12825fdcdfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5d757f-f14b-4ff2-a372-382d4e12b19a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_turistak_haltak_meg_a_gorogorszagi_viharokban","timestamp":"2019. július. 11. 05:25","title":"Turisták haltak meg a görögországi viharokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","shortLead":"A férfi csaknem négy métert zuhant.","id":"20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b5ec1c-f8a1-4674-99a9-4e774d5909e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1d2482-c976-40ab-a023-7ef1d7df5a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kotelpalya_mentes_turazo_tuzoltok_urom","timestamp":"2019. július. 10. 12:51","title":"Kötélpályát építettek a tűzoltók egy túrázó megmentéséhez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]