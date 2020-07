Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","shortLead":"Az egész államot behálózó korrupció ellen tiltakoznak. ","id":"20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091b0d1-a204-4952-82c7-8513ee4f864a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_Hiaba_rugta_ki_minisztereit_a_kormanyfo_a_tuntetesek_folytatodnak_Bulgariaban","timestamp":"2020. július. 16. 17:47","title":"Hiába rúgta ki minisztereit a kormányfő, a tüntetések folytatódnak Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot. Az eltávolításának költségeit a szobrásznak kell fizetnie.","shortLead":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot...","id":"20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f932-31ba-488e-a940-174c7166f59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","timestamp":"2020. július. 16. 15:21","title":"Már el is távolították a fekete tüntető szobrát, ami egy bristoli rabszolga-kereskedő helyére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","shortLead":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","id":"20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d10213-fea0-4ac2-b0e4-92231b630c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. július. 17. 11:03","title":"Ilyen lehet a Huawei következő izgalmas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","shortLead":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","id":"20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189d6b1f-c45e-4350-89a2-6d3dbf6e73a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","timestamp":"2020. július. 16. 20:57","title":"Kevesebb rohamot szenvednek el az epilepsziások, ha Mozartot hallgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú OnePlus Nordot. Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]