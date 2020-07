Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","shortLead":"A gyorshajtás még hagyján, de az autó utasa is szeret veszélyesen élni.","id":"20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4088109-76ed-44f6-9cd8-f858b01f5513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c398738-d41c-48a2-b6e9-168c5aa6c6f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_traffipax_foto_feltett_lab_muszerfal_vas_megye_gyorshajtok","timestamp":"2020. július. 23. 08:51","title":"Ilyen traffipaxfotó sem készül gyakran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb32ef1-f92c-4ce7-8bc9-6b81eaf08b21","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hatósághok rutinvizsgálatot tartottak a halas kofánál, előkerült 13 római kori amfora is.","shortLead":"A hatósághok rutinvizsgálatot tartottak a halas kofánál, előkerült 13 római kori amfora is.","id":"20200723_halbolt_amfora_romai_regesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb32ef1-f92c-4ce7-8bc9-6b81eaf08b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca5d2f-749b-436a-b390-1587c7bb429b","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_halbolt_amfora_romai_regesz","timestamp":"2020. július. 23. 21:32","title":"Régészeti leletekre bukkantak egy spanyol halboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új kötetet adott ki, Sára Sándorról könyv jelent meg. ","shortLead":"Egy élő hazai irodalmi nagyágyú és egy magyar filmes-filmkulturális ikon, aki már nincs köztünk. Spiró György új...","id":"202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbcc063-5900-40de-a889-a639389b77d0","keywords":null,"link":"/360/202030_konyv__provokacio_spiro_gyorgy_malaccalteljes_eveink__mellekesen_is_mester_sara_sandor","timestamp":"2020. július. 24. 10:00","title":"Sára és Spiró: provokatív esszéket és egy életmű összegzését ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","id":"20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d35dd-1308-42f0-9507-962b67f9f9ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","timestamp":"2020. július. 23. 13:51","title":"Négyszáz példányt vett a saját könyvéből egy író, hogy feljebb kerüljön a toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","shortLead":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","id":"20200722_emu_csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b05d06a-811c-4e9f-8181-d3fb9afc4356","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_emu_csepel","timestamp":"2020. július. 22. 14:46","title":"Emu rohangált az úton Csepelen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például a konkrét korrupciós botrányok és azok tanulságai.","shortLead":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például...","id":"202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b3b760-695a-4b42-a852-d1c1e228df93","keywords":null,"link":"/360/202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","timestamp":"2020. július. 24. 14:00","title":"Olyan rossz a korrupciós helyzet, hogy a kormány inkább máshogy mérné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercege és hercegnéje jogi útra terelte a dühét.","shortLead":"Sussex hercege és hercegnéje jogi útra terelte a dühét.","id":"20200724_Harry_herceg_felhuzta_magat_azon_hogy_dronnal_fotoztak_a_fiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e39218c-3e46-411a-a19a-8033ad24eb22","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Harry_herceg_felhuzta_magat_azon_hogy_dronnal_fotoztak_a_fiat","timestamp":"2020. július. 24. 09:37","title":"Harry herceg felhúzta magát azon, hogy drónnal fotózták a fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]