Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","shortLead":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","id":"20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d572f38-e3a4-407e-931b-742cb9c8a72e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","timestamp":"2020. július. 23. 11:21","title":"Megkezdődött az új Lada Niva forgalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831fc115-e185-4181-875d-e30fe396cfb3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a képernyő előtt töltött idő és a rossz egészségi állapot a nassolással és az alacsony társadalmi státusszal is összefügg.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a képernyő előtt töltött idő és a rossz egészségi állapot a nassolással és az alacsony...","id":"20200723_televizio_egeszseg_kutatas_sziv_rak_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831fc115-e185-4181-875d-e30fe396cfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded45f01-5fb1-4dee-ae9e-0f9176c2364f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_televizio_egeszseg_kutatas_sziv_rak_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 23. 18:03","title":"Ha csak két órát tévéznénk naponta, egészségesebbek lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","shortLead":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","id":"20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2f3e9a-58c9-45d5-ba0b-a5c0311f43b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","timestamp":"2020. július. 22. 09:32","title":"Közel húszmilliós kárt okozott két gyermek egy sanghaji múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","shortLead":"Korábban Orbán Viktor személyesen látogatta meg az üzemet. De az sem derült ki, működik-e egyáltalán a gép.","id":"20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bb80b6-416d-4e02-805b-f52e2f1b666b","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Hadhazy_megkerdezte_a_kormanyt_hany_maszk_keszult_a_Kinabol_beszerzett_gyartosoron_de_nem_kapott_valaszt","timestamp":"2020. július. 23. 07:45","title":"Hadházy megkérdezte a kormányt, hány maszk készült a Kínából beszerzett gyártósoron, de nem kapott választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb felhasználóit.","shortLead":"A TikTok mintegy 59,7 milliárd forintos alapot hozott létre, hogy 2021-től már pénzzel tudja támogatni a legnépszerűbb...","id":"20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98040e67-fc2d-488e-be94-4dcb6f5efda6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_tiktok_bytedance_fizetes_creator_found","timestamp":"2020. július. 24. 09:03","title":"Fizetést ad a legjobb tartalomgyártóinak a TikTok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","id":"20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d35dd-1308-42f0-9507-962b67f9f9ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","timestamp":"2020. július. 23. 13:51","title":"Négyszáz példányt vett a saját könyvéből egy író, hogy feljebb kerüljön a toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy többszörösen visszaeső férfi támadt egy idős nőre egy budapesti villamoson. A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, az ügyészség életfogytiglani fegyházbüntetést kér a bíróságtól a férfira.","shortLead":"Egy többszörösen visszaeső férfi támadt egy idős nőre egy budapesti villamoson. A nő életveszélyes sérüléseket...","id":"20200722_eletfogytiglan_borton_ugyeszseg_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cef3f2-0e26-4010-bb98-2d600533311a","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_eletfogytiglan_borton_ugyeszseg_tamadas","timestamp":"2020. július. 22. 10:09","title":"Életfogytiglani börtönt kért az ügyészség egy idős nőre támadó férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]