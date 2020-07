Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a04af033-43dd-4787-a7e6-17a583ad4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eduline táblázatából kiderül, az egyetemek valamennyi képzésén hány pont kellett a sikerhez.","shortLead":"Az Eduline táblázatából kiderül, az egyetemek valamennyi képzésén hány pont kellett a sikerhez.","id":"20200723_Itt_talahato_az_osszes_ponthatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04af033-43dd-4787-a7e6-17a583ad4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6fade0-d8cd-4124-8b49-c7708ca0e6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Itt_talahato_az_osszes_ponthatar","timestamp":"2020. július. 23. 22:32","title":"Itt kereshető az összes ponthatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","shortLead":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","id":"20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b97e0d-8cba-4049-87d4-ee18059a1e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","timestamp":"2020. július. 23. 08:19","title":"Tankönyvi szabálytalanságok vannak a rendőrség legújabb videójában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi Egyetem (TAU) kutatói.","shortLead":"Ugyanolyan szintű agyi konnektivitással rendelkezik minden emlős, beleértve az embert is – állapították meg a Tel-avivi...","id":"20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47dbba-ad0c-46f7-8c4f-0290f071c238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_emlosok_agyi_konnektivitas_emberi_agy","timestamp":"2020. július. 22. 21:03","title":"Megdőlt a feltételezés, mégsem komplexebb az agyunk az állatokénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint 24 elhunytnál nem tudnak meglévő társbetegségről.","id":"20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ada1a8-61e6-4709-8787-3a6171efd033","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_koronavirus_halal_magyar_megye","timestamp":"2020. július. 23. 19:02","title":"Három megyében nem szedett halálos áldozatot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","shortLead":"Az emírségek szondája után újabb űrbéli eszköz indult a vörös bolygóra. Ezt viszont nem Amerika küldte fel, hanem Kína.","id":"20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dea416-0f76-43a8-b70c-bd32cae8bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f79040-d73c-4743-8f66-13ad65e43278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_kina_mars_szonda_tienven_1","timestamp":"2020. július. 23. 10:03","title":"Kína is elindult, hogy meghódítsa a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést, hogy szabad-e egy ország, ha nincs teljes sajtószabadság?","shortLead":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést...","id":"20200723_szijjarto_index_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef64277-77c3-4565-8c2b-cc8098553976","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_szijjarto_index_portugalia","timestamp":"2020. július. 23. 19:49","title":"Szijjártó felháborodott azon, hogy a kormánynak köze lenne az Index-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719","c_author":"HVG","category":"360","description":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","shortLead":"A súlyemelés körüli botrányok ezt a szervezetet sem hagyták érintetlenül.","id":"202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b3265dd-7bb4-4872-8cae-218593d41719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99df58-99c7-4a81-b468-75e87c7fa002","keywords":null,"link":"/360/202030_magyar_antidopping_csoport_asulyemelok_botranya_utan","timestamp":"2020. július. 23. 15:05","title":"Az eddigi ügyvezető lett a tulajdonosa a Magyar Antidopping Csoport cégének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]