[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","shortLead":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","id":"20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678833f-406f-46b0-b089-78e84bea5b38","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","timestamp":"2020. július. 24. 11:41","title":"Emberöltőkre szól a Hit Gyülekezete és Semjén Zsolt szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést, hogy szabad-e egy ország, ha nincs teljes sajtószabadság?","shortLead":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést...","id":"20200723_szijjarto_index_portugalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef64277-77c3-4565-8c2b-cc8098553976","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_szijjarto_index_portugalia","timestamp":"2020. július. 23. 19:49","title":"Szijjártó felháborodott azon, hogy a kormánynak köze lenne az Index-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","shortLead":"Az amerikai űrparancsnokság szerint Oroszország július közepén már kipróbált egy műholdelhárító fegyvert.","id":"20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aef59e7-31c3-45fc-9ede-0539b22a4b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a5d2ae-7883-49d1-aedd-c15dae92b928","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Urfegyverkezessel_vadolja_London_es_Washington_az_oroszokat","timestamp":"2020. július. 23. 21:56","title":"Űrfegyverkezéssel vádolja London és Washington az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát, amelynek első járműve már piacra is került. A Polestar 1 annak ellenére, hogy nem dedikáltan sportautó, bizonyította, hogy versenypályán is megállja a helyét.","shortLead":"Néhány éve hozta létre a Volvo kínai tulajdonosa az alapvetően elektromos prémium autókat kínáló Polestar márkát...","id":"20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa719fb1-8cac-47a0-a73d-dae532896e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8479f-c9c9-4268-a5dc-7088b91b3588","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Meghajtottak_a_Nurburgingen_a_nagyon_vart_Polestar_1et","timestamp":"2020. július. 22. 15:29","title":"A Nürburgingen sem vallott szégyent a nagyon várt Polestar 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","shortLead":"Tizenötezer órányi videófelvétel tanúskodik a cápák tragikus mértékű elvesztéséről.","id":"20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ab5110-63f2-463b-9407-1ea2137f3035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75277119-644e-430b-abbd-1476351b3f64","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_capa_korallzatony_kihalas_kutatas","timestamp":"2020. július. 22. 21:07","title":"Gyakorlatilag kihaltak a cápák a világ korallzátonyainak ötödén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","shortLead":"Sokan sehova nem mennek idén, mert tartanak a vírustól.","id":"20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c5bc32-7162-4e95-b24e-386d8ee86830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_kulfoldi_utazas_nyaralas_orszagok_besorolasa","timestamp":"2020. július. 23. 16:16","title":"Tömegével mondták vissza az utazásokat a piros, sárga és zöld zónák bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","shortLead":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","id":"20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e972007-57ea-4463-8a0a-e4eab5ee4e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","timestamp":"2020. július. 24. 05:21","title":"Beiktatták az új horvát kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rai Sport készített rövidfilmet arról, hogy őrzik az egy hónapja elhunyt vízilabdázó emlékét Reccóban.","shortLead":"A Rai Sport készített rövidfilmet arról, hogy őrzik az egy hónapja elhunyt vízilabdázó emlékét Reccóban.","id":"20200724_Meghato_videobol_derul_ki_mennyire_szerettek_Benedek_Tibort_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112eaafa-1c47-4661-86da-704cc32d0112","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Meghato_videobol_derul_ki_mennyire_szerettek_Benedek_Tibort_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 24. 10:58","title":"Megható videóból derül ki, mennyire szerették Benedek Tibort Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]