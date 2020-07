Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","shortLead":"Meghibásodott egy biztosítóberendezés.","id":"20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53fa778-111d-4b4c-9468-b0f0e2e95a98","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_budapest_cegleg_szolnok_vonal_vasut_keses","timestamp":"2020. július. 27. 08:11","title":"Akár 100 percet is késhetnek a vonatok a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d455ccb6-35cf-4200-b6ba-b530d7fb9910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200726_oxfordi_koronavirus_oltas_apple_iphone_se_eladasok_messenger_zarolas_xedni","timestamp":"2020. július. 26. 12:03","title":"Ez történt: bekerült a lelakatolós funkció a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe768477-e4f3-4f5e-bcb8-9cbfbbb67721","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Két nagyon eltérő karakterű japán testvér, melyek közös vonása a fejlett hibrid technika és az ennek köszönhető szerény fogyasztás. Kipróbáltuk a GR Sport és Trek kivitelű új Corollát.","shortLead":"Két nagyon eltérő karakterű japán testvér, melyek közös vonása a fejlett hibrid technika és az ennek köszönhető szerény...","id":"20200725_uj_toyota_corolla_gr_sport_trek_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe768477-e4f3-4f5e-bcb8-9cbfbbb67721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406179a8-abd8-48e7-8081-ee67da39e380","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_uj_toyota_corolla_gr_sport_trek_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 25. 16:00","title":"A sportos és a puttonyos terepes: éhezőművész új hibrid Toyota Corollákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza az értékesítés.","shortLead":"Súlyos válságba kerülhet az európai textil- és ruházati ipar, a járvány miatt közel az ötödével eshet vissza...","id":"20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fdeace-4450-4d47-bd0b-2d60fb70ab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e774a-2276-4c42-a3bf-3ba606906246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_13_ezer_europai_textilipari_vallalat_es_158_ezer_munkahely_kerult_veszelybe","timestamp":"2020. július. 25. 16:03","title":"13 ezer európai textilipari vállalat és 158 ezer munkahely került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","shortLead":"Öt hónap kellett, de szakított időt rájuk.","id":"20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0a233f-2e3b-44f9-b9b4-1e105b5104de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833ec3c5-5fa6-4a0a-9937-521910b120ed","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Racz_Zsofia_vegul_talalkozott_a_fiatal_tanarokkal","timestamp":"2020. július. 25. 11:29","title":"Rácz Zsófia végül találkozott a fiatal tanárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]