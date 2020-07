Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rocklegendának elege van abból, hogy az elnök a zenéjét használja.","shortLead":"A rocklegendának elege van abból, hogy az elnök a zenéjét használja.","id":"20200728_Neil_Young_kesz_beperelni_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22a64bf-a429-48d4-8535-1f5797b92f60","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Neil_Young_kesz_beperelni_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. július. 28. 15:48","title":"Neil Young kész beperelni Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint amit megszokhattunk az amerikai gyártótól.","shortLead":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint...","id":"20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8ec94a-dc5e-4b62-b5a0-3f6d02845837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2020. július. 27. 12:03","title":"Az Apple csodaszemüvege állítólag bármilyen felületből érintőkijelzőt csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási sorok alakultak ki.","shortLead":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási...","id":"20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2f374b-4e0a-4dee-a6e4-db2a742cd816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d6bb7-38cd-41cc-a422-1cff7de51497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_nyugdij_chile_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 06:05","title":"A nyugdíjra félretett pénzt adják ki Chilében a válságkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió nyereséget könyvelhetett el.\r

","shortLead":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió...","id":"20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0c12e1-e4bd-44bc-a9ee-a14b2c3749ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:59","title":"Szinte nem volt bevétele a Ryanairnak az utóbbi negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül végezte el – utóbbit most először.","shortLead":"A levegőbe emelkedett és néhány percig ott is maradt az Airbus különleges helikoptere, amely mindezt pilóta nélkül...","id":"20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60257a59-892a-459e-9c03-c6beacc53f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a3486e-4bb5-4690-886f-bbeefb76f768","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_airbus_vsr700_onvezetes_pilota_nekuli_repulogep","timestamp":"2020. július. 28. 15:03","title":"Tíz percig repült az Airbus pilóta nélküli helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff2cab8-0f59-43b7-9157-590a5fee142b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feltalálói szerint a mesterséges intelligenciára alapuló manipulációk eddig ismert módszerei mind leleplezhetők egy új eljárással.","shortLead":"Feltalálói szerint a mesterséges intelligenciára alapuló manipulációk eddig ismert módszerei mind leleplezhetők egy új...","id":"202030_hamis_fotok_leleplezese_a_koszinusztranszformacio_haszna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff2cab8-0f59-43b7-9157-590a5fee142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08e44c1-dfc5-445f-9754-12e20dfb7567","keywords":null,"link":"/360/202030_hamis_fotok_leleplezese_a_koszinusztranszformacio_haszna","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Kevesen értik, mi a diszkrét koszinusztranszformáció, pedig igen hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","shortLead":"Picivel maradt csak le az őrgébics, de a sordélyra is sok szavazat érkezett.","id":"20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928f1d0-99b6-4f5f-96e7-f8e7df0c44c9","keywords":null,"link":"/elet/20200727_A_ciganycsuk_lett_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 27. 21:20","title":"A cigánycsuk lett az év madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre laposabb a görbe. ","shortLead":"Jó néhány régiós országban azt mutatják a számok, hogy visszapattannak az eladások a korábbi szintre. Náluk egyelőre...","id":"20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f1402b-3f94-4a1f-9694-3b6cd8846d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80847f-167c-49b7-ad6c-6bb199cb5031","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Autoeladasok_Europa_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:55","title":"Viszonylag jól vészelte át a magyar újautó-piac a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]