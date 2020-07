Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10d269-2f04-46d7-a63e-7d2941f72e30","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","timestamp":"2020. július. 13. 09:10","title":"13 új fertőzött Magyarországon, nincs újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","shortLead":"A NASA egy olyan rendszer kifejlesztésére adott pénzt, ami azonnal felismeri, ha a 3D-nyomtatás során hiba lép fel.","id":"20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed519103-9e5d-4d08-bd11-b32ef8f365f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_nasa_holdbazis_relativity_space_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. július. 13. 10:33","title":"Életmentő lehet a NASA űrhajósainak egy új találmány, a Holdon vethetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","shortLead":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","id":"20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283a5a9-2c0a-4895-b37e-ffa4030692f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","timestamp":"2020. július. 12. 17:12","title":"35,6 millió forintért kelt el egy Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","shortLead":"Új szolgáltatást bocsát útjára a nagy zenestreaming szolgáltató: egyénre szabott lejátszási listát készít az edzésekhez","id":"20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b500badb-c7e1-4834-bf91-6816004a3269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee8936b-3d51-40f0-8d9a-fe2a266071d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_spotify_lejatszolista_edzeshez","timestamp":"2020. július. 12. 15:03","title":"Zenére jobban esik: személyre szabott válogatással segít a Spotify az edzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg a bejáratnál még illedelmesen másfél-két méterre állnak egymástól, addig odabent már olykor egymás nyakában lógnak.","shortLead":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg...","id":"20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b50406a-5eed-42ba-a380-1524ad22a2d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","timestamp":"2020. július. 12. 10:50","title":"Megnyitott Floridában a Walt Disney World, miközben tombol a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók szerint ennek nagyon komoly káros következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormányzat 2023-ra Huawei-mentesítené az Egyesült Királyság mobilhálózati infrastruktúráját. Szolgáltatók...","id":"20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3eec70b-321c-4abd-b899-955692c386f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_huawei_nagy_britannia_mobilhalozatok","timestamp":"2020. július. 13. 11:03","title":"Bedőlhet a brit mobilinternet, ha tényleg kiteszik a Huawei szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]