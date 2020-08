Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9258196d-4127-479c-a5e8-213457d7bdd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","shortLead":"A férfi korábbi felesége és annak jelenlegi élettársa ellen indult eljárás.","id":"20200803_Borosuveg_csepeli_emberoles_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9258196d-4127-479c-a5e8-213457d7bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dce8117-1a14-4947-b090-8651c47f8308","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Borosuveg_csepeli_emberoles_aldozat","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:47","title":"Borosüveggel verhették agyon a csepeli emberölés áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651bb83e-9713-4b4c-971d-90ba94a596a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint a mostani időszak vízválasztó lehet a szennyező országok energiamixének jövőbeli kialakítására nézve is.","shortLead":"A szakértők szerint a mostani időszak vízválasztó lehet a szennyező országok energiamixének jövőbeli kialakítására...","id":"20200803_Tobb_szeneromuvet_zartak_be_mint_amennyit_nyitottak_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651bb83e-9713-4b4c-971d-90ba94a596a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75737655-a105-45c5-9875-346f92ec27e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_Tobb_szeneromuvet_zartak_be_mint_amennyit_nyitottak_iden","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:33","title":"Fordulópont: több szénerőművet zártak be idén, mint amennyit nyitottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye az Indexnél történtekről és a Színház- és Filmművészeti egyetem átalakításáról is. HVG-portré.","shortLead":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye...","id":"202031_vitray_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc897be-feda-4351-8a2a-8b5cdec1c89e","keywords":null,"link":"/360/202031_vitray_tamas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:00","title":"Vitray Tamás: Ha most \"nagy\" tévébe jelentkeznék felvételre, a kapun sem jutnék túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben teljen. Egy kísérleti projekt keretében a parlamenttel szembeni villamosváró most ráadásul díszbe öltözik: virágok kerülnek a hátuljára és a tetejére is.\r

\r

","shortLead":"Folyamatosan zöldíti az osztrák főváros a villamos- és buszmegállókat, hogy a melegben való várakozás kellemesebben...","id":"20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76df3e73-28dd-4e32-8263-e904a2f2b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7a5312-4cc9-4a11-b060-aa67e36cc60c","keywords":null,"link":"/elet/20200804_A_becsi_parlament_mellett_kiviragzott_a_villamosmegallo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:28","title":"A bécsi parlament mellett kivirágzik a villamosmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c39b08c-bd19-4c5d-846f-048ae78c2653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló állapotnak örvendő német luxusautó egyenesen az ezredfordulóra repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a kiváló állapotnak örvendő német luxusautó egyenesen az ezredfordulóra repít vissza bennünket.","id":"20200804_szinte_bejaratosan_uj_20_eves_mercedes_sosztaly_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c39b08c-bd19-4c5d-846f-048ae78c2653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de30915-3c98-4ff5-9f03-028cd62f9177","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_szinte_bejaratosan_uj_20_eves_mercedes_sosztaly_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új 20 éves Mercedes S-osztály keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","shortLead":"A német sofőr még valahogy beügyeskedte a túlméretes növényt a kocsiba, engedélye viszont már nem volt. ","id":"20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a992da-6ba6-480d-8313-ada592983f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051888e2-59ed-4948-b034-00254fe54e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_A_napfenyteton_at_logott_ki_egy_otmeteres_palmafa_egy_autobol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:49","title":"A napfénytetőn lógott ki az autóból egy ötméteres pálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]