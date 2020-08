Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az EU új kezdeményezésében nyári olvasmányokat ajánlanak az európaiaknak. A kormány választásában nem fognak csalódni.","shortLead":"Az EU új kezdeményezésében nyári olvasmányokat ajánlanak az európaiaknak. A kormány választásában nem fognak csalódni.","id":"20200805_Szerb_Antal_Brusszel_Allando_Kepviselet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be91dd2-bfe9-4a58-bc87-e1a9c9008a92","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Szerb_Antal_Brusszel_Allando_Kepviselet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:55","title":"Kitalálja, melyik klasszikus magyar regényt ajánlotta a kormány az európai olvasóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","shortLead":"Fabio Jakobsen állapota súlyos, de stabil.","id":"20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd756ab3-60dd-469c-b533-ac73df4dd080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105aaffc-ef19-4eb8-ac55-cc9d1a5f43f7","keywords":null,"link":"/sport/20200806_mesterseges_koma_Lengyel_Korverseny_kerekpar_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:35","title":"Megpróbálják felébreszteni a mesterséges kómából a Lengyel Körversenyen bukó kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című könyvében megismertetett módszerek és a coaching szemléletmód mindhárom helyzetben segíthetnek. ","shortLead":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című...","id":"20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376195e-1f5c-404c-9974-29586e6aca67","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:15","title":"Kevesebb erőfeszítéssel több eredményt? Próbálja ki a coachingot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

