Október 11-én válaszanak új képviselőt a motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő helyére. A kormánypártok az egykori képviselő lányát, Koncz Zsófiát indítják a Tiszaújváros központú körzetben.

A tét a Fidesz számára látszatra nagy, hiszen ha elbukják a választást, matematikaliag oda a kétharmad. A gyakorlatban viszont ez ennél sokkal bonyolultabb.

Ha a kormánypártok veszítenek, (amire talán van esély, hiszen Koncz 50 százalék alatti eredményt ért el 2018-ban), 132 fős lesz a Fidesz-KDNP frakció, ami egy teljes házon működő, 199 fős Parlamentnél nem számít kétharmadnak, hiszen ahhoz 133 főre van szükség.

Ott van ugyanakkor Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, aki Fidesz tag is, de a frakcióba nem lépett be, Korábban viszont közölte, a németséget közvetlenül nem érintő kérdésekben a kormányt fogja támogatni (az őket érintő ügyekben a németek érdekei szerint szavaz, de ilyen ügy alig van). Vagyis, Ritter támogatásával máris megvan a kétharmad. Olykor a Jobbikból kivált Mi Hazánkos képviselők is a kormánypártokkal szavaznak.

A legtöbb parlamenti döntéshez amúgy elég a feles többség, de a kétharmados jogszabályok közül is csak az Alaptörvény-módosításhoz és néhány személyi döntéshez (például alkotmánybíró-választáshoz) van szükség az összes képviselő kétharmadának (133) támogató szavazatára, minden más kétharmadosnak nevezett törvénynél elég a jelenlévőké.

Ez is könnyen biztosítható, ha valamely ellenzéki összejátszik a kormánnyal, vagy szimplán betegség vagy más, halaszthatatlan ok miatt nem megy be a szavazásra, míg a kormánypártok teljes létszámban jelen vannak.