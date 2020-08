Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Hatan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c384241-8188-4814-ba5d-6fea1b0e6abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Koronavirus_24_uj_fertozott_ket_idos_halott","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:35","title":"Koronavírus: 24 új fertőzött, két idős halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","shortLead":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","id":"20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43fd3fd-4412-46dd-bf49-4fe6c89cb6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:06","title":"Intézkedés közben halt meg egy rab Sátoraljaújhelyen, gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","shortLead":"Egy hónapra letartóztatta a bíróság Joób Márton szegedi önkormányzati képviselőt.","id":"20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398e973-2d37-4247-9972-c267a0564c73","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kepviselo_letartoztatas_szeged_joob_marton","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:12","title":"Jogerős a szegedi képviselő letartóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","shortLead":"Donald Trump szerint ha nem ő lett volna az elmúlt négy évben az elnök, a NASA nem ért volna el ilyen sikereket.","id":"20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c07dc-665d-4822-ae4a-c56cc81829c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_nasa_donald_trump_scott_kelly","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:13","title":"Donald Trump szerint ő virágoztatta fel a NASA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica neve Tzatziki.","shortLead":"A cica neve Tzatziki.","id":"20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1cba20f-10a4-4061-95d9-e825d75dc33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c005b470-49de-45c6-9de6-44a50a0b885d","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Kracsony_Gergely_a_cicajat_promozza","timestamp":"2020. augusztus. 08. 15:20","title":"Karácsony Gergely a cicáját promózza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","shortLead":"A CEOWORLD felmérése szerint Angela Merkel német kancellár 2020 legbefolyásosabb nője.","id":"20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b624eff7-b8c0-410d-b8d4-87fe915fec25","keywords":null,"link":"/elet/20200807_angela_merkel_legbefolyasosabb_nok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:49","title":"Angela Merkel a legbefolyásosabb nő idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendezvényszervezés még segíthet a vendéglátóknak, de még erre is várni kell. ","shortLead":"A rendezvényszervezés még segíthet a vendéglátóknak, de még erre is várni kell. ","id":"20200807_rendezvenyszervezes_vendeglatas_turizmus_2020_kilatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e395db-3af1-49b6-801d-52bea503f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21358e4-66a3-4703-ac6a-cb3ff35d44fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_rendezvenyszervezes_vendeglatas_turizmus_2020_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:20","title":"Menthetetlennek tűnik 2020 a turizmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]