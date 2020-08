Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jégtakarót hó táplálja, azonban nem esik már annyi, ami pótolná az óceánba csúszó jég mennyiségét, így a grönlandi jégtakaró akkor is tovább olvadna, ha megállna a globális felmelegedés. \r

\r

","shortLead":"A jégtakarót hó táplálja, azonban nem esik már annyi, ami pótolná az óceánba csúszó jég mennyiségét, így a grönlandi...","id":"20200814_Mar_akkor_is_tovabb_olvadna_a_gronlandi_jegmezo_ha_megallna_a_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b9c1b-0ef1-484e-a379-3de3061263bf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_Mar_akkor_is_tovabb_olvadna_a_gronlandi_jegmezo_ha_megallna_a_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:42","title":"Már akkor is tovább olvadna a grönlandi jégmező, ha megállna a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f84b68e-7fab-42b0-bfb8-41c931fbc624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta ötezren használják az ideiglenesen felfestett biciklisávokat. ","shortLead":"Naponta ötezren használják az ideiglenesen felfestett biciklisávokat. ","id":"20200813_Hatszorosara_nott_kerekparforgalom_a_Nagykoruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f84b68e-7fab-42b0-bfb8-41c931fbc624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a117c337-0113-47a9-a2bd-ca3986c591ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Hatszorosara_nott_kerekparforgalom_a_Nagykoruton","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:55","title":"Hatszorosára nőtt kerékpárforgalom a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","shortLead":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","id":"20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4454d0-12b0-4ed2-90c3-d8feef01e390","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:04","title":"Táskatolvaj medvéket füleltek le a Szent Anna-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút. A cégvezetők még birkóznak a dilemmával, hogyan kezeljék a home office-t.","shortLead":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút...","id":"202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9342c27-df30-41a7-8347-2535c8029016","keywords":null,"link":"/360/202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:15","title":"Se veled, se nélküled állapotot eredményezett, hogy rájöttünk, működik a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük migránsok használták. ","shortLead":"Szerintük migránsok használták. ","id":"20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6599807-cb53-4630-a015-52d042ef1163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c157f7-627a-448c-aeb5-ace798887c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Otven_centis_alagut_hatarzar_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:17","title":"Ötvencentis alagutat talált a határzár alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram állítja: nem szándékosan, hanem egy, a rendszerében talált hiba miatt olyan fotókat is megőrzött, amiket nem kellett volna. A problémát már javította a cég.","shortLead":"Az Instagram állítja: nem szándékosan, hanem egy, a rendszerében talált hiba miatt olyan fotókat is megőrzött, amiket...","id":"20200814_instagram_adatmentes_gdpr_torolt_fotok_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63e2f8-8480-4081-8ba9-2d57db68f2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_instagram_adatmentes_gdpr_torolt_fotok_bejegyzes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:03","title":"Törölt egy fotót az Instagramról? Most derült ki, hogy valójában megmaradt a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]