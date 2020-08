Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy adag oltóanyag ára 3-4 dollár körül lesz.","shortLead":"Egy adag oltóanyag ára 3-4 dollár körül lesz.","id":"20200813_Argentina_es_Mexiko_is_a_brit_vedooltast_fogja_gyartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2dfc20-d53a-46a3-af0b-98cceda2214b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Argentina_es_Mexiko_is_a_brit_vedooltast_fogja_gyartani","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:23","title":"Argentína és Mexikó is a brit védőoltást fogja gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Csütörtök este rendezik a Bajnokok Ligája második egymeccses negyeddöntőjét, a koronavírus miatt Portugáliába költöztetett mérkőzésen a Lipcse játszik az Atlético Madriddal.","shortLead":"Csütörtök este rendezik a Bajnokok Ligája második egymeccses negyeddöntőjét, a koronavírus miatt Portugáliába...","id":"20200813_Magyar_jatekosokkal_juthat_elodontobe_a_Lipcse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10fea22-6c23-4ec7-966c-1c7e7d5ece65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17a2d32-fb24-4c38-8845-0171cab279a6","keywords":null,"link":"/sport/20200813_Magyar_jatekosokkal_juthat_elodontobe_a_Lipcse","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:12","title":"Biztosan láthatunk magyar játékost is az esti BL-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","shortLead":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","id":"20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72c69d-7b68-47ad-83cc-782e325cf18c","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:21","title":"Szükségállapotot vezettek be Bejrútban, az FBI is részt vesz a nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel szemben tette. ","shortLead":"Mike Pompeo sürgette Csehországot, hogy az szálljon szembe Pekinggel, ugyanúgy, ahogyan azt egykor a szovjetekkel...","id":"20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8235e695-57b9-47ed-b68b-46f315540a2a","keywords":null,"link":"/360/20200813_Pragaban_ment_neki_Kinanak_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:33","title":"Prágában ment neki Kínának az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna\" – mondta az érintett barátnője.","shortLead":"\"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna\" – mondta az érintett barátnője.","id":"20200813_allami_segitseg_munkanelkuli_jaradek_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a018f-6b2f-44ba-a923-f3fae0976420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_allami_segitseg_munkanelkuli_jaradek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:57","title":"A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:30","title":"Így lett az aranybefektetés mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak”.

","shortLead":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar...","id":"20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b69705-7f0d-404b-a4fc-bb69a6a36e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:51","title":"Államalapító Szent István-emlékérmet kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]