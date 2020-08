Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","shortLead":"Őrzés-védelemmel kapcsolatos munkát lát majd el Tasnádi László cége.","id":"20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80fd2fc-df27-479d-95bd-5ecf82446603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696baaa2-74ff-4792-8614-8d4d54a83fc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_tasnadi_laszlo_pinter_sandor_vagyonkezelo_orzes_vedelem_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:30","title":"Az egykori államtitkár és volt III/II-es tiszt cégével szerződött a főváros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi magát, aminek a felhasználók örülhetnek majd a legjobban.","shortLead":"A jövőben a Chrome böngésző egy speciális kódot keres majd a weboldalak forráskódjában. Ha megtalálja, takarékra teszi...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe1f81d-ceeb-4323-b8e3-ed915e1384d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:03","title":"Különleges funkció készülhet a Google Chrome-hoz, növekedhet a laptopok üzemideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","shortLead":"18-ból 15 csapattagnál elrendelték a járványügyi megfigyelést a Magyar Kupa után, mérkőzései halasztását kéri a klub.","id":"20200818_szentes_vizilabda_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb6863-e5d8-4032-889f-78fe0e844a73","keywords":null,"link":"/sport/20200818_szentes_vizilabda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:24","title":"Hiába a két negatív teszt, karanténba került a szentesi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot. A javíthatóságára voltak kíváncsiak.","shortLead":"Néhány nappal a bejelentése után az iFixit csapata darabjaira szedte szét a Samsung új fülesét, a Galaxy Buds Live-ot...","id":"20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f361c9-dc34-4c5d-8fd6-b8f7d298565c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_ifixit_samsung_galaxy_buds_live_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:03","title":"Szétkapták a Samsung új vezeték nélküli fülesét – ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente több száz millió forint hiányt pótolt ki a főváros a Budapesti Temetkezési Intézet költségvetésében, de ezt nem tudják tovább fenntartani áremelés nélkül.","shortLead":"Évente több száz millió forint hiányt pótolt ki a főváros a Budapesti Temetkezési Intézet költségvetésében, de ezt nem...","id":"20200819_temetes_budapest_dragulas_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c1d1-a888-41fe-8d8d-4d20dbfb8204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39c1148-bff5-4368-ad7b-9118929bdb43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_temetes_budapest_dragulas_kozgyules","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:55","title":"Drágulhat a temetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik.","shortLead":"A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=532b7759-2ddd-4aff-9d86-801355e4497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ff8685-42d2-4c46-8221-272bc13334a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_megtalaltak_a_spanyol_kiralyt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:49","title":"Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat kínáló startupok biznisze. A The New York Times csinos csokorra valót gyűjtött össze az elmúlás körüli üzleti lehetőségek amerikai terméséből. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat...","id":"202033_tanacsadas_mindhalalig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05f04e4-587c-4cc2-b778-b40fc11d47b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d881da9-9637-48a5-b460-1ab1c74ca4aa","keywords":null,"link":"/360/202033_tanacsadas_mindhalalig","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:00","title":"Felvirágoztatja a járvány a halálwellnesst és a deathfluencereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU egységes fellépést sürget az ügyben, így nehezebb két világ között manővereznie. Miért képtelen a magyar kormány elhatárolódni Lukasenkától? Erről is kérdeztük Sz. Bíró Zoltánt, a régió szakértőjét.\r

","shortLead":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU...","id":"20200818_Kivaro_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687fba04-73a2-40f0-8e58-1b6296938734","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kivaro_Orban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:00","title":"Nem volt még orosz álláspont, ezért várt ki Orbán Belarusz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]