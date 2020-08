Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","id":"20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a367-9fcd-494b-886d-3a00b42b8243","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:17","title":"44 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bonyolította túl Szíjj László a magyarázatot a külügyminiszter adriai jachtozása kapcsán.","shortLead":"Nem bonyolította túl Szíjj László a magyarázatot a külügyminiszter adriai jachtozása kapcsán.","id":"20200819_Szijj_Laszlo_Szijjarto_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65881a3-143d-48c5-b1b0-e4fdd9a31003","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Szijj_Laszlo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:28","title":"„Köszönöm az érdeklődést” – válaszolta Szíjj László, amikor Szijjártó jachtozásáról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Másik kórházba kellett vinni a nőgyógyászati nagyműtéteket, szülőágyakat helyeztek át, elköltöztették a szülészeti osztályt, miután beázott a Szent János Kórház szülészetének épülete. A beázás oka, hogy beépítik a tetőteret, de a viharok leszaggatták az ideiglenes tetőborítást. A károkat napokon belül helyreállítják - ígérik.","shortLead":"Másik kórházba kellett vinni a nőgyógyászati nagyműtéteket, szülőágyakat helyeztek át, elköltöztették a szülészeti...","id":"20200819_szent_janos_korhaz_szuleszet_beazas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7586d220-c631-4865-91bc-2212af3695dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_szent_janos_korhaz_szuleszet_beazas_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:36","title":"Beázott a János Kórház szülészete, áthelyezték a szülőágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az átkelővel napi 600 személyautó takaríthat meg 40 kilométeres kerülőt Szlovákia felé","shortLead":"Az átkelővel napi 600 személyautó takaríthat meg 40 kilométeres kerülőt Szlovákia felé","id":"20200819_strabag_komp_neszmelydunaradvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356a5b5e-fa8d-4e5d-9ef2-9ffda3b54ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20200819_strabag_komp_neszmelydunaradvany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:39","title":"1,8 milliárdért dolgozhat a Strabag a neszmélyi kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták a milliárdos Szíjj László jachtján az Adrián. A külügy is csak kitérő válaszokat adott a kérdéseinkre. ","shortLead":"A külügyi államtitkár Szijjártó munkatempójára hívta fel a figyelmet annak kapcsán, hogy a külügyminisztert lefotózták...","id":"20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a511bdb2-aa7b-4683-9976-8c88ee863d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_meczer_szijjarto_jacht_adria","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:22","title":"Államtitkára szerint a \"képmutatás csúcsa\" a Szíjj László jachtján pihenő Szijjártóról fotót készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb változatot készíthet a 2016-ban bemutatott Touch Barból.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb...","id":"20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a3cc40-ee3e-4a7d-969c-9f594a858b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:03","title":"Frissítheti a Touch Bart az Apple, már dolgozhatnak az új verzión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","shortLead":"A zenész márciusban megkezdett koncertsorozatát folytatná 2021-ben. De addig is raktárkoncertezik.","id":"20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb5e9a4-e57c-4500-bdde-420b105be4e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Jovore_turneval_terne_vissza_Demjen_Ferenc","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:33","title":"Jövőre turnéval térne vissza Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]