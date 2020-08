Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális vízfüggöny is.","shortLead":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális...","id":"20200821_Szellkapu_park_millenaris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb43909-0202-436e-9f0d-08a28b87ddaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Szellkapu_park_millenaris","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:36","title":"Ilyen lett Buda legújabb parkja, a Széllkapu - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba399cd1-07e2-4a07-a6e3-ec8d07414879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasan a Föld felett keringő műholdak különös, a földi megfigyelők számára láthatatlan rejtélyeket tárnak fel. A nagy nagyítású optikának, az infravörös leolvasónak és a korszerű földradarnak köszönhetően olyan képek készíthetők, melyek gyakran kérdéseket generálnak, időnként pedig válaszokat adnak. A műholdak felfedezéseivel foglalkozik a Spektrum új, Rejtélyek a magasból című dokumentumfilm-sorozata.","shortLead":"A magasan a Föld felett keringő műholdak különös, a földi megfigyelők számára láthatatlan rejtélyeket tárnak fel...","id":"20200822_spektrum_rejtelyek_a_magasbol_dokusorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba399cd1-07e2-4a07-a6e3-ec8d07414879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0763fe-4ee4-442b-992f-f147c1afbdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_spektrum_rejtelyek_a_magasbol_dokusorozat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:03","title":"Rejtélyek a magasból: Egy műhold által kiszúrt szellemvárost mutat meg ma este a Spektrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","shortLead":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","id":"20200821_kanikula_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdeb98-4790-42f0-81d6-1bed5934504e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:06","title":"Szombat délutánig biztos a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint százezer aláírás gyűlt össze az MSZP természetes tavak védelméről szóló népszavazási kezdeményezéséhez - közölte Kunhalmi Ágnes, a párt országgyűlési képviselője pénteken online sajtótájékoztatón.","shortLead":"Több mint százezer aláírás gyűlt össze az MSZP természetes tavak védelméről szóló népszavazási kezdeményezéséhez...","id":"20200821_Gyulnek_az_alairasok_az_MSZPs_nepszavazasi_kezdemenezeshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59542625-f89b-4925-a74a-8ed0f9e45e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Gyulnek_az_alairasok_az_MSZPs_nepszavazasi_kezdemenezeshez","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:11","title":"Népszavazással védené meg a Balatont az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt könnyen bele lehet futni magába roskadt emberekbe, de persze egyiküknél sem egyértelmű, mit használtak. Az önkormányzatoktól közös stragégia kellene a legszegényebbeket érintő gyilkos szerek elleni harcban, de erről még csak tervek léteznek.","shortLead":"Legalább tizenegy halálos áldozatnál jár a szokásosnál is könnyebben ölő dizájnerdrog, a bika. Budapesten már délelőtt...","id":"20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044f3f3e-6ae8-4666-b3ba-594287666ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_bika_dizajnerdrog_budapest_kek_pont_prevencio","timestamp":"2020. augusztus. 21. 07:00","title":"Gyógyszer, varázsdohánnyal: azt sem tudni, milyen néven fut az utcán az új dizájnerdrog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e740d5e4-6c3e-4dc3-a829-5def2fb13cb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében.","shortLead":"Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében.","id":"20200821_Ismet_az_ellenzeke_Minszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e740d5e4-6c3e-4dc3-a829-5def2fb13cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce739e5b-855e-417a-8e4f-5ab1da4e0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Ismet_az_ellenzeke_Minszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 23:02","title":"Ismét az ellenzéké Minszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]