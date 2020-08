Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne...","id":"20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93c062-8bf9-4bcb-af0b-8f726c4b4a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:55","title":"Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","shortLead":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","id":"20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15842784-7bd9-4254-b021-8cca7635a06a","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:55","title":"Éveken át bujkált, Svédországban fogták el egy érdi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","shortLead":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","id":"20200821_volanbusz_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a7ab8a-8826-481c-9bd4-7c1d419a38bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_volanbusz_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:47","title":"Volánbusz: már az állomásokon is ellenőrzik a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte szétverni az utas a szélvédőt.","shortLead":"Egy férfi menet közben akart leszállni a 151-esről. Amikor a sofőr megállt és kinyitotta neki az ajtót, akkor elkezdte...","id":"20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af96e6c-f660-4c51-ab3c-397ddce81443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa26721-de3a-4617-b97c-f1dd51b7de41","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_BKV_busz_orjongo_utas_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:58","title":"BKV-buszon őrjöngő utast keresnek a kőbányai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","shortLead":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","id":"20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a50ff73-b1ca-4d13-a09d-fa8c4303592f","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:42","title":"Egy amerikai cég vette meg a Williams Forma-1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója.","shortLead":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által...","id":"20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4cbfc5-96c6-4e91-800e-d4dcf82c330d","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:57","title":"Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","shortLead":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","id":"20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a86a6-08c2-4bef-8a79-5180a2120379","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","timestamp":"2020. augusztus. 23. 06:41","title":"Nem elírás, 2371 kilométerrel várja új gazdáját egy 30 éves Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]