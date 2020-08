Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad média leépítésével is.","shortLead":"A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad...","id":"20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9145621-981b-4cad-bd4c-20cfd4aa9301","keywords":null,"link":"/360/20200827_Deutsche_Welle_Szijjarto_yachtozasa_csupan_a_jeghegy_csucsa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:30","title":"Deutsche Welle: Szijjártó jachtozása csupán a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis olyan bolygókra, melyek létezéséről az űrhivatal sem tudott.","shortLead":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis...","id":"20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2bbad-8485-4146-938a-13ce30fa1428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:43","title":"Másodpercek alatt dönt: 50 új bolygót fedezett fel a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","shortLead":"Ilyen az, amikor egy autógyártó szándékosan hoz nyilvánosságra \"kémfotókat\".","id":"20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21fe2da9-d491-4e6e-80e8-1978ff72a28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51108513-a1f6-47fe-8516-e23fff3d72bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_meg_csak_rut_kiskacsakent_de_mar_megmutattak_az_uj_mercedes_slt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:21","title":"Még csak rút kiskacsaként, de már megmutatták az új Mercedes SL-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef5f8f-28a8-4bf1-b444-738dcad6a210","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ezúttal külföldi vállalkozások és építmények megszerzésére hoz létre - újabb - céget a külügyi tárca. Már milliárdok mentek el a „tartományokra”.","shortLead":"Ezúttal külföldi vállalkozások és építmények megszerzésére hoz létre - újabb - céget a külügyi tárca. Már milliárdok...","id":"202035__kulugyminiszterium__terjeszkedes__nemzetpolitika__mindenre_vallalkoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ef5f8f-28a8-4bf1-b444-738dcad6a210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71047d59-48a7-4919-9525-747035df0fec","keywords":null,"link":"/360/202035__kulugyminiszterium__terjeszkedes__nemzetpolitika__mindenre_vallalkoznak","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:00","title":"Tovább hízik a külügyminisztérium: ezeket a külföldi cégeket veszik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült, hogy pontosan mi is rejlik a belsejében, mi az, aminek örülhetnek a játékosok.","shortLead":"Az idei nyár egyik okostelefon-csemegéje lett az Asus játékosoknak szánt újabb eszköze, a ROG Phone 3. Kiderült...","id":"20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd484ca-7782-4e2d-a8c7-352c6997a9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be87207-290c-445b-8091-49097533453b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_asus_rog_phone3_teardown_hutesi_rendszer","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:03","title":"Darabjaira szedték a bivalyerős telefont, hogy kiderüljön, hogyan hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","shortLead":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","id":"20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9f462d-80d3-4573-bb08-ac6fddc96ecc","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:02","title":"„Mi, keresztények aztán igazán nem bélyegzünk meg senkit” – mondta a pap, majd buzizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","shortLead":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","id":"20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f43ab6d-8d1e-45c6-bd1e-3f032c592f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:43","title":"Felgyújtotta zárkáját egy rab, öten fogták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]