[{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján november 2-án, az amerikai elnökválasztás előtt érhet ide.","shortLead":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján...","id":"20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24cba59-229d-4459-bcde-3f672847eb6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:40","title":"Pont az amerikai elnökválasztás előtt érhet földközelbe egy kisebb aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","shortLead":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","id":"20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c20f2-3027-4bdf-aeb5-e6b82113dbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:09","title":"Orbán Viktor videóban kéri, ön is vegyen inkább hazai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","shortLead":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","id":"20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d018b-0bb8-42be-b7cf-c0220c45b31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:59","title":"Prága nem rendez szilveszteri tűzijátékot, annyira nincs pénzük a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hónapokig tartó kényszerű szünet után Russell Crowe Téboly című filmjének premierjével nyíltak meg az észak-amerikai mozik azokban az államokban, amelyekben annyira visszaszorult a járvány, hogy már biztonsággal kinyithattak.","shortLead":"Hónapokig tartó kényszerű szünet után Russell Crowe Téboly című filmjének premierjével nyíltak meg az észak-amerikai...","id":"20200824_Russell_Crowe_amerikai_mozik_Teboly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552f4e7c-6dd1-4c07-b012-6c651d20cdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea337d-ed02-468b-a9e7-82d7c21e0947","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Russell_Crowe_amerikai_mozik_Teboly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:10","title":"Russell Crowe új filmje felélesztette az amerikai mozikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","shortLead":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","id":"20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c915d-623f-4f33-b3a8-e2264ab9b74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:45","title":"Megloptak egy mentőst, miközben beteget látott el Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.","shortLead":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt...","id":"20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257aabce-ef4b-4f29-98a0-afb411f2ad9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"Iskolatáskát 500, íróasztalt 3 ezer forintért - sokaknak segítség lehet az újranyílt fenntartható tanszervásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A nyár elején már egyre többen kezdték azt gondolni, hogy gyorsan javulhat a gazdaság helyzete, de most újra rosszabb lett a hangulat.","shortLead":"A nyár elején már egyre többen kezdték azt gondolni, hogy gyorsan javulhat a gazdaság helyzete, de most újra rosszabb...","id":"20200824_gki_konjunkturaindex_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a777ed-29f7-4597-8418-59a27ab75ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_gki_konjunkturaindex_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:21","title":"Sötétebben látják a magyarok a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]