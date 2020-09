Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b92261-4e7a-4ffe-a6df-f14cd4743dfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Rebeka párbeszédes politikus társadalmi munkában látja el a feladatot.","shortLead":"Szabó Rebeka párbeszédes politikus társadalmi munkában látja el a feladatot.","id":"20200903_szabo_rebeka_fovarosi_onkormanyzat_allatvedelmi_megbizott_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b92261-4e7a-4ffe-a6df-f14cd4743dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3718c9da-80ea-4976-a737-ae5b10d986d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_szabo_rebeka_fovarosi_onkormanyzat_allatvedelmi_megbizott_karacsony_gergely","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:16","title":"Állatvédelmi megbízottat nevezett ki Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","shortLead":"Máshol a fertőzöttek tünetmentes kontaktjait is ingyenesen tesztelik, de aki enyhe tünetekkel jelentkezik, azt is.","id":"20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e79570-318c-4d9d-a923-cf667b2a671c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Az_EUn_belul_Magyarorszagon_szinte_a_legmacerasabb_koronavirustesztet_csinaltatni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:06","title":"Az EU-n belül Magyarországon szinte a legmacerásabb koronavírus-tesztet csináltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","shortLead":"A világ legöregebb tölgyfája, Demetra, a dél-olaszországi Calabriában áll.","id":"20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b5cac-8cda-4974-9305-375a0dd7be3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2876c0d5-4dc6-4378-a65f-3abd4ddc5d28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_hany_eves_vilag_legoregebb_tolgyfaja_demetra_934","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:40","title":"Azt hitték, egy tölgyfa legfeljebb 300 évig él – aztán találtak egy 934 éveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember közepén nyithatják ki az óvodát legközelebb.","shortLead":"Szeptember közepén nyithatják ki az óvodát legközelebb.","id":"20200903_koronavirus_hajduboszormeny_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4beeae-3b64-4b85-94a4-dd13c314dc10","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_hajduboszormeny_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:24","title":"Koronavírus miatt zárt be egy hajdúböszörményi óvoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","shortLead":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","id":"20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b629c6-47ca-4475-ad21-86cfbb5cc350","keywords":null,"link":"/sport/20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:35","title":"Babosék könnyed győzelemmel kezdtek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","shortLead":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","id":"20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af73d4-45ad-4649-9d58-f8a0d64a7c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"Kivonul a Promod Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]