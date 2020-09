Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban támogató Fox News azon újságíróját, aki beszámolt az elnök amerikai katonákat súlyosan sértő kijelentéseiről. Trump azért is bajban van, mert sértéseivel elsősorban azokat bántotta meg, akik inkább őt támogatják a belpolitikai vitákban.","shortLead":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban...","id":"20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f8557-2b0a-4337-8d42-64c5dc5d4b66","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:06","title":"Mélyül Trump legújabb botránya, már az őt támogató Fox News újságíróját is ki akarja rúgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba...","id":"20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18665767-1f60-43ab-831c-a3441d958b7b","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:43","title":"Három földrészről kapott ellenfelet a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","shortLead":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","id":"20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95096b05-4b5b-4b1a-99b1-4b98fcbc5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:41","title":"Egy retrofenevad a 847 lóerős Aston Martin Victor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy a legismertebb orosz ellenzéki politikus valóban mérgezés áldozata lett volna.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi...","id":"20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68fe1-4fea-457a-9738-7ff86820de44","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:05","title":"Trump szerint az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy Navalnijt megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aggódva figyelik, ha az autonómia jogától bárkit megfosztanak. ","shortLead":"Aggódva figyelik, ha az autonómia jogától bárkit megfosztanak. ","id":"20200905_A_Sziget_is_kiall_a_Szinmuveszeti_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd48be-efde-4e8d-b1c4-e933c838f633","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_A_Sziget_is_kiall_a_Szinmuveszeti_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:30","title":"A Sziget is kiáll a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási lehetőséget.","shortLead":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási...","id":"20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9597fbf-0b87-4276-bc20-e16d2a591575","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:48","title":"Néha el kell buknunk, hogy megértsük, mi a fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]