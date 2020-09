Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hat hónapig lesz fokozott ellenőrzés, a célról annyit írtak, hogy a jogsértő cselekményeket meg kell előzni és megszakítani.","shortLead":"Hat hónapig lesz fokozott ellenőrzés, a célról annyit írtak, hogy a jogsértő cselekményeket meg kell előzni és...","id":"20200906_rendorseg_fokozott_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d50ce0-eaa5-40b2-a602-443b16e306c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_rendorseg_fokozott_ellenorzes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:55","title":"Nyolc megyére rendelt el a rendőrség fokozott ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja, a gyarmatosítás valószínűleg nem lesz zökkenőmentes, jó eséllyel több száz ember életébe kerülhet, hogy végül sikerre vigyük.","shortLead":"A SpaceX vezetője szerint nem a Marsra eljutni a nehéz, hanem odaát életben maradni. Elon Musk úgy látja...","id":"20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45dce4a6-4580-45fe-8df9-0bf1d2533887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6619e347-3cb2-4cb1-a536-93b9470d0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_elon_musk_mars_starship_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:03","title":"Elon Musk: Pár száz ember halála benne van a pakliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi oldalán. Az iskolában távoktatásra tértek át.","shortLead":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi...","id":"20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dda49-079f-4505-8450-184bf3763694","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:41","title":"Karanténba került egy berettyóújfalui szakiskola minden egyes dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","shortLead":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","id":"20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa07d36-9ffc-4e0e-962b-f4a57334e012","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:23","title":"Tizenötmillió forint értékű kábítószert foglaltak le Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már négyezer fölött van.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már négyezer fölött van.","id":"20200907_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2592a1-4df3-454d-9e77-6b40386693de","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:28","title":"576 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 1 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba...","id":"20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18665767-1f60-43ab-831c-a3441d958b7b","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:43","title":"Három földrészről kapott ellenfelet a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b","c_author":"Bodansky György","category":"360","description":"Az SzFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","shortLead":"Az SzFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","id":"20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7120a183-f205-49de-a938-95cfa339fe7e","keywords":null,"link":"/360/20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:15","title":"A pillanat, amikor Orbán bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]